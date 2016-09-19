Однажды в Марселе…

Дул пронизывающий холодный ветер. Кутаясь в поношенную шинель, по улицам брел молодой офицер. Каково же было его удивление, когда перед ним выросла фигура немного странного, но элегантного человека. Он отрекомендовался юноше как граф Сен-Жермен!..

Пригласив юношу к себе, аристократ угостил его ужином и сделал поистине царский подарок. Он вручил молодому человеку перстень некогда принадлежавший легендарному царю Соломону, а затем и великому воину Александру Македонскому. Реликвия имела одну удивительную особенность. Она многократно усиливала человеческие желания и могла помочь молодому корсиканцу достичь невероятных высот на военном поприще.

Глаза юноши светились от счастья! «Неужели это возможно?» — «…Ну, конечно! Конечно, возможно!»

Но для исполнения заветной мечты было необходимо соблюсти одно совсем несложное условие — никогда не посягать на пределы одной страны мира.

То была Россия…

Сжимая в кулаке бесценный дар, молодой военный спешил по темным улицам домой. Он мечтал о невероятных свершениях, изящных генеральских эполетах и завоеванных во славу Родины территориях.

Отходя в этот вечер ко сну, он вдруг вспомнил, что граф Сен-Жермен ушел в «лучший мир» много лет назад… Быть может, сегодня он встретил другого Сен-Жермена?

Но имело ли это значение для юного Наполеона (да-да, Наполеона!), бредившего будущими подвигами? Воображение настолько овладело им, что вскоре он позабыл о своем обещании не нарушать российских границ…

С этой красивой легенды, давно обретшей статус притчи, начинается увлекательное путешествие для детей и взрослых — фильм первый «Каникулы в историю»!

На сегодняшний день это единственный национальный проект, в котором юные россияне и жители сопредельных государств (Украины и Белоруссии) могут не просто созерцать воссозданные реалии исторических событий, но и становиться непосредственными участниками замечательных квестов.

Чтобы лучше прочувствовать палитру невероятных ощущений, которую пришлось испытать участникам проекта «Каникулы в историю», вспомним о событиях давно ушедших лет.

Откроем книгу Славных Побед и Свершений Государства Российского на странице, пропитанной кровью павших на полях сражений Отечественной войны 1812 года.

Штудируя потрепанные школьные учебники, мы, конечно же, впитали несколько сухие фразы о том, что эта война была «…справедливой борьбой нашего народа против вероломной попытки Наполеона нарушить равновесие в этом хрупком мире». Нами также усвоено, что «…мощь стремительно покорявшей территории французской армии, обрушившись на землю русскую, практически не оставляла нашему народу шансов».

Победы Наполеона, действительно, следовали одна за другой! Словно и впрямь дарованный ему перстень помогал иноземным войскам под предводительством заносчивого корсиканца гигантским маховиком подминать под себя Европу…

Что могли противопоставить ему русские люди? С помощью создателей проекта «Каникулы в историю» мысленно перенесемся в XIX столетие и вообразим себя в предлагаемых обстоятельствах того времени…

Нам предстоит пережить момент истины! Сегодня и завтра, вчера и столетия назад во многом непознанный и неоднозначный русский народ обладал одной невероятной способностью, позволявшей ему превращаться в единую и могучую, благословенную Богом и несокрушимую силу.

Только эта сила (на территории всего европейского пространства!) оказалась способной противостоять «магическому действию» кольца мудрого Соломона, оказавшегося – увы! – не в то время, и не в тех руках.

Претерпев период отступления, словно давая фору врагу, наши предки продемонстрировали то, чем – как оказалось! – не могли похвастать французы. Речь идет о беспрецедентной высоте морального духа и силе единства на пути к одной из самых славных побед в истории Отечества.

Мгновенно отошли на второй план традиционно занимавшие не последнее место в русском обществе XIX века чины и звания. Плечом к плечу восстали против врага и дворянин, и простой русский человек. Мужчины и женщины, дети и немощные старики — каждый счел своим долго не только принять на себя часть сокрушительного удара французов, но и нашел возможность отразить его.

Враг истреблялся с упрямой русской беспощадностью, разбудить которую в сердцах по природе добрых и трудолюбивых русских людей было сложно, но не представлялось возможным ее и остановить!

…Прошло два столетия, а в памяти и в сердце каждого россиянина бережно хранятся имена героев Отечественной войны 1812 года. Так было и будет, потому что о Денисе Давыдове и Александре Сеславине, Федоре Потапове и Василисе Кожиной, славном русском полководце Михаиле Илларионовиче Кутузове и многих других истинных героях ушедших времен мы никогда не перестанем снимать хорошее кино, создавать прекрасные полотна и романы… Русские помнят долго!

А что же кольцо, с описания волшебной силы которого мы начали наш рассказ? В чьих руках находится оно сейчас? Так ли уж важно? Ведь, как известно, сила в правде. А это значит, что исход грядущих баталий, если им суждено состояться, предрешен.