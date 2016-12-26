Непокоренные

Что же такое Кремль? Не каждый даст четкий ответ. А ведь слово, которое вызывает чувство гордости в сердцах россиян, является производным от глаголов «крепить» и «укреплять».

На одной лишь территории Московской области насчитывается более 9 Кремлей. И каждый из них окутан славой боеспособного сооружения, являющегося подлинной архитектурной реликвией нашей страны.

Не менее славен Астраханский Кремль. Он является одним из ярчайших примеров военно-инженерного искусства и оборонного зодчества второй половины XVI столетия!

В 1569 году деревянный Кремль города Астрахань был атакован многотысячной крымско-турецкой армией. Он сумел выдержать беспрецедентный по мощи натиск войск неприятеля. Заботясь о защите рубежей, в Белокаменной приняли решение возвести в граде Астрахань каменный Кремль, строившийся на протяжении 7-ми лет под руководством знаменитых московских зодчих — Михаила Вельяминова, Григория Овцына, а также дьяка Дея Губастого.

Каждый ярус вознесшегося к небесам Кремля был символом его боевой мощи! В нижних нишах располагалась тяжелая артиллерия, а на среднем уровне более легкая, но неизменно меткая артиллерия среднего звена. Еще одной плоскостью, с которой можно было вести бой, являлась площадка, расположенная непосредственно под крышей строения. Она именовалась«прясло».

Но главной силой и оружием Астрахани, которая по праву считается одной из колыбелей казачества, являются ее жители, не склонявшие колени перед врагом даже в те роковые моменты истории, когда непрошенные самозванцы становились их правителями.

Взгляните! Это величайший архитектурный памятник XVI века — Троцкий собор. Столетия назад, в Смутное время, здесь были обустроены палаты бежавшей из Москвы Марины Мнишек. Той самой, образ которой лег в основу трагедии А.Пушкина «Борис Годунов».

Минуло 4 столетия, но недобрым словом вспоминает Астрахань короткий период ее правления. То была пора, когда чуждые сердцу и душе русского человека обычаи насаждались тут и там, а наши древние традиции были попраны.

Слыхано ли! В дни, когда самозванка верховодила в Астрахани, не звонили колокола этого прекрасного собора. Ведь они могли нарушить покой ее сына, Ивана. В 1614 году возмущенные астраханцы подняли восстание, освободив русскую святыню от непрошенных гостей. Мнишек была настигнута московскими стрельцами и доставлена в Первопрестольную, где ребенка и ее саму ждала чудовищная участь.

Увы! Есть так, как есть. И, похоже, иначе не будет. В нелегкие часы русский народ был и остается беспощаден к чужеземцам, посягающим на то, чтобы поставить нас на колени.

Жизнь Астрахани шла год за годом, пока в конце XVII века в этот город не были сосланы стрелецкие полки из Москвы, восставшие против Петра I.

Напомним! В эту великую эпоху царь Петр I требовал введения европейских обычаев и традиций. В частности, предусматривался полный отказ от русского платья. Отныне одежда для подданных Петра шилась только по венгерским, польским, немецким лекалам.

Но так ли было легко приучить русского человека к бритью бороды и ношению парика? Вопрос, конечно же, риторический. И особенно рьяно сопротивлялась новшествам государя-западника Астрахань, где заправлял

воевода Тимофей Ржевский. Свирепствуя, он облагал население непомерными налогами, лишал жалованья стрельцов, вырывал бороды вместе с мясом тем, кто был не согласен с реформами Петра и настаивал на русской аутентичности.

Но помните ли Вы ту страницу истории, на которой кровью начертаны слова «Свадебный бунт»? В летописи Астрахани наступил день, когда изможденные репрессиями Ржевского горожане повелись на слух о том, что грядет очередной несусветный указ! Дескать, от сего дня или «чуток попозжа» свадьбы будут запрещены на целых 7 лет, а девиц и парней астраханских будут… принуждать к браку с немками да немцами, которых «выпишут» — уж невесть Бог по какой причине! — «из самой Казани».

Ну, скажите на милость? Разве могли допустить такое святотатство астраханцы, многие из которых даже не приняли Веры Новой, оставшись в старообрядчестве?

Церковь не видела такого столпотворения! Сотни русских парней и девиц выстроились у ее ворот, чтобы обвенчаться в спешном порядке.

Не обошлось и без традиционно русского «снятия стресса» горячительными напитками. Во время гуляний ситуация вышла из-под контроля. Народ, во главе которого, закономерно, стали стрельцы, решил взять власть в Астрахани «в свои мозолистые руки» и положить конец кощунствам и поборам Ржевского. Он доживал в этот момент свои последние минуты…

Так случилась своеобразная «астраханская революция», после которой мятежники создали казачий круг. Во главе него стояли старшины, а руководил ими атаман-раскольник Яков Носов, снискавший славу небезуспешного ярославского купца. Вообразите себе! В течение целого года город Астрахань, а также поддержавшие его города и веси управлялись по законам казачьего круга. Но… знал ли об этом царь Петр? Не мог не узнать!

Один из его лучших фельдмаршалов – Б.П. Шереметьев – незамедлительно получил приказ о подавлении бунта. И уже в марте 1706 в Астрахань вошли войска, жестоко покаравшие жителей Астрахани. Был казнен… каждый третий. Тех же стрельцов, которые сумели выжить, направляли прямиком на Шведскую войну и… по личному указу Петра I бросали в эпицентр сражений!

Противоречиво? Жестоко? Негуманно? Такова Русская история, которая, несмотря ни на что, хранит в своих скрижалях имена правых и виноватых, жертв и палачей, правителей и государственных деятелей, чьими именами названы сегодня улицы в Северной и Белокаменной столицах, а также тех, о ком, как и столетия назад, слагают легенды и предания – представителях Русского Казачества.

В плеяде имен прославленных казаков не только имена Емельяна Пугачева и Степана Разина. Завершая наши «Каникулы в Историю», вспомним добрым словом войскового атамана Кондратия Булавина, покорителей суровых русских широт Семена Дежнева, Ивана Москвитина, Ивана Козыревского. Казачьего роду был Патриарх Московский и Всея Руси Гермоген, который вдохновил иноков Троице-Сергиевой лавры на героическую оборону обители от польско-литовских интервентов.

Немало известных личностей дало казачеству воссоединение Малороссии и Великороссии, которые спустя столетия, увы, вновь по разные стороны баррикад. Но не стоит сомневаться, что всё это «от Лукавого» и, опять-таки, как и все в Русской Истории, временно!

Вспомним добрым словом великого гетмана Украины Богдана Хмельницкого, полковников Максима Кривоноса, Ивана Багуна, Даниила Апостола. Несомненно стоит упомянуть прославленного атамана казачьих войск России — генерала от кавалерии Матвея Платова, Верховного Главнокомандующего Русской Армии в Первой мировой войне Лавра Корнилова.

Но не только людьми военными славно казачество! Вечная слава казакам Александру Ханжонкову, первому кинематографисту нашей страны, живописцу Василию Сурикову, подарившему нам радость созерцания масштабных исторических полотен. Низкий поклон Михаилу Шолохову, автору «Тихого Дона», лауреату Нобелевской премии по литературе.

Наука также стала славным поприщем казачьей деятельности. Одним из основоположников отечественной эпидемиологии второй половины XVIII века был Афанасий Шафонский. Из сибирских казков-дворян был Дмитрий Карбышев, крупнейший русский и советский фортификатор. И, конечно же, каждому известно имя оружейника и конструктора Федора Токарева, создателя пистолета ТТ, начинавшего свой путь в качестве есаула 29-го Донского казачьего полка.

В созвездии великих казаков блистают целые династии! Выдающимися личностями были многие представители рода Лисуновых, среди которых особенно выделяется авиаконструктор Борис Лисунов, создавший самолет Ли-2. Этот борт участвовал в Сталинградской битве, перевозя оружие транспортируя раненных, выполняя роль ночного бомбардировщика. Всего же во Второй мировой войне принимало участие более 2000 самолетов Лисунова! На этом надежном воздушном судне в 1943 году была отправлена в Тегеран для участия в знаменитой встрече глав государств советская делегация во главе с И.В.Сталиным.

Казачество сегодня – это не историческая реконструкция, а реально действующий общественный институт нашей страны. Наряду с общеобразовательными учебными заведениями, молодежными организациями, казачество призвано воспитывать в подрастающем поколении подлинный патриотизм, передавать бесценные сведения об истории России и – главное! – транслировать из года в год, из поколения в поколение великие традиции и обычаи, благодаря которым Россия была и остается поистине великой, уникальной и неповторимой страной на карте мира.

Далее в рубрике