Мы начинаем - Вы выигрываете

Лучшие каникулы - на Русской Планете
Возможно ли путешествие в историю подлинной славы нашего Отечества? Читатели «Русской планеты» могут выбрать для себя «Каникулы в историю»! Это удивительный квест, созданный Игорем Угольниковым, Александром Галибиным и другими замечательными мастерами театра и кино.
Взгляните! В увлекательной игровой форме воссозданы самые значимые и дорогие для каждого россиянина фрагменты летописи Государства Российского. У нас появляется уникальная возможность оказаться в эпицентре прошедших, но навсегда оставшихся в нашей генетической памяти великих событий живой истории России.
Дети и взрослые совершают настоящее путешествие во времени, оказавшись в доподлинно воссозданных реалиях Отечественной войны 1812 года или становясь живыми свидетелями зарождения, становления и славных побед русского казачества. Впереди нас ждет много новых открытий!
Итак! Что же такое «Каникулы в историю» на «Русской планете»?
- увлекательное приключение
- отдых, который будет проведен с пользой
- захватывающая игра
- шанс выиграть денежный приз
- но — главное! — это замечательный, не имеющий аналогов путь познания нашей страны сквозь призму собственного восприятия!
И этот путь разительно отличается от знакомой каждому с детства «школьной зубрежки». Он помогает взойти живым росткам любви к Родине в сердце каждого жителя Великой России.
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