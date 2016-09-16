Мы начинаем - Вы выигрываете

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Московский Кремль при Иване III / Аполлинарий Васнецов

Московский Кремль при Иване III / Аполлинарий Васнецов

Лучшие каникулы - на Русской Планете

Возможно ли путешествие в историю подлинной славы нашего Отечества?  Читатели «Русской планеты» могут выбрать для себя «Каникулы в историю»! Это удивительный квест, созданный Игорем Угольниковым, Александром Галибиным и другими замечательными мастерами театра и кино.

Взгляните! В увлекательной игровой форме воссозданы самые значимые и дорогие для каждого россиянина фрагменты летописи Государства Российского. У нас появляется уникальная возможность оказаться в эпицентре прошедших, но навсегда оставшихся в нашей генетической памяти великих событий живой истории России.  

Дети и взрослые совершают настоящее путешествие во времени, оказавшись в доподлинно воссозданных реалиях Отечественной войны 1812 года или становясь живыми свидетелями зарождения, становления и славных побед русского казачества. Впереди нас ждет много новых открытий!

Итак! Что же такое «Каникулы в историю» на «Русской планете»?

  • увлекательное приключение
  • отдых, который будет проведен с пользой
  • захватывающая игра
  • шанс выиграть денежный приз
  • но — главное! — это замечательный, не имеющий аналогов путь познания нашей страны сквозь призму собственного восприятия!

И этот путь разительно отличается от знакомой каждому с детства «школьной зубрежки». Он помогает взойти живым росткам любви к Родине в сердце каждого жителя Великой России.

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