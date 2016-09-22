Со крестом в сердце и с оружием в руках!

Народ русский неоднократно сокрушал зубы устремлявшихся на него «львов» и «тигров»! 6 июля 1812 года в городе Полоцке Александр I подписал манифест, в котором он обратился к каждому из русских людей, взывая ко всем сословиям, а также состояниям духовным и мирским. Император пригласил единодушным и общим восстанием содействовать против всех вражеских замыслов и покушений на земли Русского Отечества. Именно поэтому война, начавшаяся в 1812 году, станет в истории России Отечественной.

«Каникулы в Историю» продолжаются! И вместе с юными друзьями из Москвы и Минска, Полоцка и Смоленска, Уфы и других городов нашей страны мы продолжаем удивительное путешествие по страницам Летописи Русской Славы.

Во второй части рассказа об Отечественной войне 1812 года речь пойдет о действиях Наполеона Бонапарта на территории нынешней Белоруссии, где война имела свою специфику. Расчет одаренного военного стратега был весьма тонок. Используя проверенную веками формулу «Разделяй и властвуй», Бонапарт условно размежевал белорусские земли на две части.

Он прекрасно знал, что западная территория оказалась в составе Российской Империи только в 90-е годы XVIII века. Прошло чуть менее 2-х десятилетий с того момента, как жители этих широт стали едины с русским народом! Это значило, что уроженцам западных окраин России можно было доверять значительно больше, избрав лучших в состав местной администрации. Но над нею довлело иго французской военной жандармерии.

Восточная часть Белоруссии совершенно закономерно воспринималась захватчиками, как подлинно российская, ведь в составе Государства Российского эти земли оказались значительно раньше.

Среди жителей Западной Белоруссии обнаружилось немало желающих взять в руки оружие и выступить на стороне завоевателя. В первую очередь это были представители местечкового дворянства — ополяченной белорусской шляхты, давно грезившие независимостью своего (польского!) государства.

Так, в Новогрудке (сегодня это центр Новогрудского района Гродненской области Республики Беларусь) захватчиками был сформирован Девятнадцатый уланский полк, которому было предоставлено обмундирование и оружие для ведения боевых действий и господства над территорией.

Белорусско-польские шляхтичи удостаивались «высокой чести» стать французскими офицерами. Но, претендуя на офицерский патент, они не получали его даром, а приобретали за баснословные деньги, пополняя тем самым казну Наполеона.

С первых дней своего существования новая армия «отлично зарекомендовала себя». Но отнюдь не воинской доблестью и отвагой, а… отчаянным и ничем не прикрытым мародерством солдат и офицеров.

Жестокое, но — всё же! — курьезное разочарование ожидало новогрудскую шляхту, радушно распахнувшую двери Радзивилловского дворца для встречи высоких гостей из Франции. На пороге был кузен самого Наполеона — Жером Бонапарт, прибывший в сопровождении войска и многочисленной свиты.

Благопристойность начала торжеств, связанных с прибытием французского аристократа, завораживала местных шляхтичей. Столы ломились от яств, текли рекой благородные напитки многолетней выдержки. Звучали бравурные речи и тосты, перемежавшиеся с полонезами, в которых французские офицеры чинно вели местных дам.

Но вот торжественный обед подошел к завершение, и… представители французской знати покинули Радзивилловский замок, захватив с собой посуду и не побрезговав изысканными скатертями.

Опешившие шляхтичи, наблюдавшие вместе со своими благородными женами и дочерьми за происходящим, не знали, что в это время рядовые солдаты французского императора занимались грабежами простого народа, отнимая имущество и угоняя скот.

Как недвусмысленно приверженцам «лучших европейских традиций» было указано их место в «новой системе координат»!

Старожилы-простолюдины, хранители истории этих земель, мрачно констатировали, что некогда побывавшая здесь орда Чингисхана проявила намного больше порядочности по отношению к местному населению.

Вспомним тех, кто особенно ретиво пытался услужить «французскому освободителю». Нельзя не упомянуть последнего владельца Мирского замка, Доминика Иеронима Радзивилла, который в 1804 году, в возрасте 18 лет, был удостоен звания камергера Русского Императорского двора.

С приходом завоевателей молодой дворянин поспешил принять сторону Наполеона Бонапарта, дослужившись до позиции его личного адъютанта.

Полный список владений представителя местной знати, являвшегося одним из самых богатых людей Европы, включал в себя более (!) 700 наименований деревень, местечек и городов.

В армии Наполеона Доминик Иероним Радзивилл имел чин подполковника, полученный благодаря ревностно выполненной им роли хорошего трактирщика.

Он размещал на своих территориях, а также обеспечивал провиантом и обмундированием, вверенный ему французский полк. Усердие 26-летнего Доминика, с которым он служил Наполеону, не спасло его от преждевременной гибели в 1813 году в одном из ожесточенных сражений за интересы человека, претендовавшего на звание нового хозяина земель русских.

В это время те, кто остался предан своей Родине, предприняли невозможное для того, чтобы остановить движение врага на флангах. В Клястицах, которые сегодня являются уютным агрогородком в Россонском районе Витебской области Белоруссии, французу противостоял Гродненский гусарский полк во главе с генералом Я.П.Кульневым.

Эта битва была кровопролитной, ожесточенной, но, всё же, результативной — француз ненадолго был отброшен к Полоцку.

В июле грянули бои под Витебском. В истории также осталось Второе Полоцкое сражение, ключевую роль в котором сыграл 1-й Отдельный корпус под руководством генерал-лейтенанта П.Х.Витгенштейна, разгромившего со своими солдатами французов.

Крупные бои состоялись у городов Волковыск, Брест, а также близ Могилева, где легендарный генерал Раевский повел своих сыновей впереди солдат полка. Впереди были бои за русский город Смоленск, легендарное Бородинское сражение, но… это уже другая история!

До перелома в Отечественной войне 1812 года было еще далеко, но великие дни, когда каждый штык русской пехоты ярко блистал лучами подлинного бессмертия уже наступили.

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