Где казак, там и слава!

Мы вновь отправляемся с нашими юными путешественниками на «Каникулы в Историю». И сегодня у нас есть уникальный шанс узнать о том, что же такое казачество, каковы его извечные традиции и алгоритмы доблестного бытия!

По насыщенности драматическими событиями и легендарной окраске подвигов, сегодня казачество стоит во всемирном культурном наследии в одном ряду со скандинавскими викингами, средневековыми рыцарями, американскими ковбоями и японскими ниндзя.

С древних времен важнейшие торговые пути проходили через Днепр. Но далеко не каждый путник беспрепятственно проходил его русло, изобилующее мощнейшими порогами. Многие суда разбивались о каменные скалы. Но того, кто добирался до девятого порога ожидала великолепная природа острова Хортица.

Местность эта за днепровскими порогами в народе называлась Запорожьем.

Именно здесь, на острове Хортица, было расположено древнее языческое святилище, которому более 4000 лет. Некоторые святилища на Хортице древнее, нежели знаменитый Стоун-Хендж, расположенный в Великобритании.

Что же представляли собой святилища по сути? Это не просто храмы под открытым небом. И не только места, куда люди приходили для того, чтобы воздать хвалу Богам и принести свои жертвоприношения.

Святилище — это, своего рода, обсерватория, каждый гость которой мог соприкоснуться с тайнами земного бытия и воззвать к Небесным Силам.

Среди уникальных достопримечательностей острова Хортица есть дорожка, которая образована шестью валунами. Это легендарная «Линия равноденствия», которое наступает 21 марта. Равняются день и ночь! А 22 марта, когда день становится на мгновении длиннее, на Хортице празднуют победу Добра над Злом. Осуществляется таинство перерождения природы! Именно в День равноденствия, а не 31 декабря, как это принято сегодня, наши предки отмечали Новый год.

Своеобразно расположение острова Хортица. Он находится между затопленными порогами Днепра и Великим Лугом Запорожским. Этот стык явлений природы дает не только уникальную картину, но и уникальную энергетическую силу каждому, кто становится гостем этих широт. Именно поэтому с древних времен Хортица манила странников и оседлых людей, многие поколения которых возносили здесь хвалу языческим богам.

Немудрено, что эта территория, обладающая магической силой, привлекала многочисленных захватчиков! Именно поэтому нужна была Великая Сила, способная защитить эти славные места.

Такой силой стало Казачество!

Запорожская Сечь – так назывался рыцарский христианский орден и казацкая вольница. Человек по своей воле приходил на Сечь и по своей воле мог покинуть ее. Сечь была боевым братством казаков — Рыцарей Степи.

Здесь испокон веков существовали свои законы, которые назывались «звычаями». Они были настоящей святыней, сводом незыблемых правил для каждого из членов товарищества.

Укладом жизни Запорожской Сечи была военная демократия. Уважаемые казаки, которым было предоставлено право голоса, собирались на Раду, где проходили выборы Атамана.

Кошевой Атаман олицетворял собой одновременно несколько ветвей власти — исполнительную, судебную и… духовную! Он избирался сроком на 1 год, но если товарищество оставалось недовольным его трудами на высоком посту, переизбрание могло быть и досрочным. В этом случае Кошевого Атамана ждала смерть, которая была наказанием за неправедную или некачественную службу.

В Запорожской Сечи была и своя конституция! То был неписаный закон казацкого круга. Впервые он был положен на бумагу в 1710 году и остался в истории, как «Конституция прав и вольностей Войска Запорожского».

Запорожцев называли «страшными вояками». И действительно! Они были отменными воинами! Их доблесть и мастерство непрерывно оттачивались в боях. Казакам приходилось защищать себя и свою землю от крымских татар либо от польско-литовских феодалов. Чтобы защитить свою свободу, нужно было многое знать и многое уметь. Поэтому казаки создали свою систему защиты. Она именовалась весьма всеобъемлющим словом «Спас».

«Спас» — это не просто система рукопашного боя, а традиция воспитания воина, защитника родной земли. «Спас» — это уникальное боевое искусство, ключевой частью которого является кратковременный бой на уничтожение врага. Огромное значение в искусстве боя «Спас» имеет достижение особого состояния духа. Человек, которому удалось обрести его, мог творить настоящие чудеса, уничтожая в процессе боя десятки противников и оставаясь при этом непобежденным.

Любопытна история, произошедшая под Берестечком столетия назад. В ходе атаки польского войска отступление казацких сил прикрывал лишь один казак! На протяжении нескольких часов он удерживал узкую тропу в болотистой местности, действиями своими спасая жизни товарищей.

Ему противостояли десятки прекрасно оснащенных и подготовленных врагов, но – казалось! – казак был неуязвим. Сведения о неслыханной силе этого воина дошли до польского короля, который оказал непобедимому врагу великую честь и лично вступил с ним в переговоры.

Король не только предложил казаку сохранить жизнь, но и посулил немалое вознаграждение, а также дворянское звание. Каково же было его удивление, когда он услышал в ответ, что честь для казака значительно дороже земной жизни?

Итак, что же такое «Спас»? — Это миссия. И, прежде всего, миссия Спасительства своей земли, своих родных, их чести и свободы.

В качестве грозного оружия запорожские казаки часто использовали арапники, батоги или плетки. Сначала они были подручным инструментарием бытовой жизни — с их помощью осуществлялся выпас скота. Но в минуты опасности превращались в грозное оружие в боях с неприятелем.

Арапник изготавливался из конского волоса и шелковой нити. Его скорость может достигать (!) скорости звука — до 1200 метров в секунду! Удар арапником в незащищенную часть тела разрезал кожу и мясо до кости.

Арапника панически боялись кони. И казаки получали уникальную возможность удерживать противника на определенном расстоянии, не подпуская его себе. Ведь длина самой короткой плетки составляла целых 3 м. Тот, кто владел таким оружием, мог воевать очень долго, не подпуская никого к себе на «дистанцию клинча».

Плетка длиной 5 метров была крепче и опаснее. Удар, нанесенный всей силой, мог перерубить кость! Для улучшения боевых характеристик такого батога казаки часто привязывали к его окончанию свинцовую пулю. Это позволяло сокрушать самого крепкого и коварного врага, ломая ему ребра и отбивая внутренние органы.

Пуля, привязанная к окончанию батога, могла ударить в руку, ногу и ключицу. В этом случае наносимый ущерб ограничивался переломом кости. Но попадание в голову почти всегда гарантировало летальный исход.

Использование плетки длиной в 7 метров позволяло казакам спутывать ноги лошади, и тогда вместе с конем падал и не поднимался его хозяин.

Сегодня мы можем говорить о том, что казачество имело цельную систему подготовки воина. Была здесь и духовная составляющая, которую передавали в заповедях. Именно заповедью «Казак рожден не для того, чтобы отбиваться!» предусматривалось нанесение упреждающего удара. Но, одновременно, для тех пылких молодых людей, которые лезли на рожон, существовала и другая парадигма: «Не ищи боя, он сам тебя найдет!»

Настоящий казак должен быть крепок не только кулаком, но и духом. Понятия возраста в Запорожской Сечи никогда не существовало! Человек, который приходил на Сечь в солидном возрасте, тем не менее, считался молодым, хотя он мог быть шляхтичем или рыцарем. Имело значение только его пребывания в казацком товариществе, и тот факт, что товарищество его приняло.

Существовали и различные формы наставничества. Кто-то из опытных казаков мог взять молодого товарища в «джуры». Это соответствовало статусу оруженосца в западноевропейской традиции. Существовали в Сечи и школы, где детей обучали грамоте, песнопениям, владению казацкими боевыми искусствами.

Обряд инициации в казаки уходит корнями в древность. Годовалого малыша сажали на коня! Считалось, что если он испугается лошади и заплачет, значит из него не получится казак… Но если он промолчит, значит, ему неведом страх! И такому казаку предначертано светлое будущее. А в пятилетнем возрасте молодой казак мог уже контролировать выпас табуна лошадей.

До семи лет маленького казака воспитывали мама и бабушка. В возрасте 7 лет эстафету «перенимали» дед или дядька, потому что отец, как правило, был на войне. А когда казачку исполнялось 13 лет, к его воспитанию подключалось так называемое «мальчишеское товарищество». Взрослым юношей, в полном соответствии с казацкими традициями, занималась община.

Но курс военного обучения в казачестве длился всю жизнь! Для того чтобы стать казаком в Запорожской Сечи, было необходимо пройти обучение на протяжении 5-7 лет. За этот период человек должен был проникнуться духом казачества, прекрасно разбираться в казачьих обычаях, владеть всеми видами казацкого оружия, скакать на коне, а также пройти испытания, самым тяжелым из которых был морской поход.

Запорожец прыгал в Днепр, спускался вниз через девять порогов. Это расстояние соответствовало примерно 70-ти километрам. Затем казак входил на уже упомянутый нами остров Хортица, пересекал так называемые «Сечевые ворота» и — если он оставался жив! — его брали в морской поход. А затем наступал черед торжественной инициации, на который кандидат в казаки должен был пригласить своих поручителей из числа тех, кто хорошо знал его и мог замолвить за него слово перед товариществом.

В свою очередь, рассмотрев кандидатуру, товарищество выносило свое постановление, которое либо утверждал, либо не утверждал сам Кошевой Атаман. После этого новичок получал новое имя. В эти торжественные мгновения своей жизни новый казак отрекался от прошлой жизни! Перед лицом своих боевых собратьев он клялся соблюдать законы боевого казачества. Одним из них был обет безбрачия. За нарушение свода казацких норм и правил, либо другую серьезную провинность, следовало изгнание из Сечи. Справедливости ради отметим, что каждое решение совет казаков принимал, проводя тщательное и всестороннее расследование.

Подводя итог нашего первого знакомства с казачеством, его историей и традициями, признаем, что жизнь казака никак нельзя было назвать легкой. Но не запах ли пряных степных трав, история казачьей славы и легендарная фраза «Терпи, казак, атаманом будешь!» влекут и сегодняшних мальчишек на казачью стезю? Ответ очевиден!

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