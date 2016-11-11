Гайтан на шее, шашка сбоку — не скоро смертному быть сроку!

Душой казака всегда была сабля, которая выручала его в бою не раз. Представители древних казацких родов «величали» ее не иначе как «сестрица», «матушка», «былинка». Сабли отличались по форме и весу!Боевой вариант был подчеркнуто легок и весил около 900 г.

Но могучие всадники нередко брали в руки тяжелые сабли, которые не просто повергали, а сокрушали врага. Вообразите себе лихого конника, мчащегося на лошади со скоростью 30 км/ч. Он наносил всего лишь один резкий, точный удар саблей (без замаха!)и… снимал голову с плеч врага. Для тех, кто наблюдал эту страшную картину со стороны, это смертоносное движение было практически неуловимым!

Русское казачество испокон веков гордится особой системой фехтования. Во главе ее угла стоит мощнейшая ударная техника, которая является результатом работы кисти руки. С младых ногтей казак тренировал связки и сухожилия для того, чтобы – в нужный момент! – вложить всю силу «железной длани» в удар по врагу.

Именно поэтому всегда считалось, что если сабля в бою коснулась противника, то казакможет не оглядываться назад. Ведь враг гарантировано повержен!

Фехтовальная техника — секрет непобедимости казака. Она отрабатывалась ежедневным упорным тренингом. Каждый казак четко понимал, что от его мастерства зависит боеспособность, а, в конечном счете, и жизнь.

Примечательно! Казаки тренировали не только правую, но и левую руку, достигая в результате универсального совершенства. В бою они могли с одинаковой точностью (и эффективностью) наносить результативные удары обеими руками.

Не счесть ответвлений боевого русского казачества, о каждом из которых соткано немало легенд. Доводилось ли Вам когда-либо слыхать о казаках-характерниках? Их также именовали галдовниками или ведунами.

Главным оружием такого казака были его сверхъестественные способности! Дошедшие до нас предания способны лечь в основу кинобестселлера. Это была бы удивительная, поистине волшебная история, рассказывающая о многочисленных таинствах не побеждаемых волшебников степей. Благодаря их искусству смерть обходилаказаков определенного круга стороной, а меткость «родных пуль и стрел» становилась безупречной!

Характерники напускали в поля туман! Они обладали способностью оборачиваться зверем, понимать все языки мира и говорить на них. Враг даже не осознавал порой, откуда и как приходит удар, когда характерник наводил на него морок! Оставалось и продолжает оставаться загадкой, как эти славные русские воины-ведуны узнавали мысли врага, как могли оставаться незамеченными, выставляя свои копья таким образом, что противник в упор не видел врага, полагая, что перед ним непроходимый лес.

Вглядитесь в это удивительное лицо…

Перед Вами выдающийся характерник Иван Дмитриевич Серко, который для многих казаков является «вторым после Бога». Он пришел в этот мир, в первые же секунды жизни удивив и напугав не только своих родителей, но и бабку-повитуху, которая лишилась чувств, увидев новорожденного… с зубами!

— Убери! Спрячь его от меня! – истошно заголосила мать младенца. – Это дьявол!

— Тише, мать… Тише! – спокойно произнес отец, потомственный казак Дмитрий Серко. —Настоящий казак родился… Врага зубами грызть будет!

Пройдет совсем немного лет… и маленький Ванятко поразит станицу своими необыкновенными способностями. Минуютдесятилетия и доблестный казак Иван Серко повергнет в шок и своих, и чужих, перевоплощаясь то в сокола, то в оборотня-волка и необыкновенным образом узнавая планы врага.

— Руби! – протянул однажды Иван Серко руку одному из своих соплеменников, извлекшему из ножен остро отточеннуюсаблю.

— Я… не смею! – пролепетал опешивший казак.

— Руби! – громче громкого повторил Иван Дмитриевич, свирепо сверкнув глазами. — А не то ведь… я рубану!

Молодой казак взмахнул саблей и нанес удар, который мог бы разрубить надвое человека! Но… напополам разлетелась сабля. Иван Серко огляделся:

— Любо?! – воскликнул он, хитро усмехаясь в свои пышные усы.

— Любо! – сотряс станицу дружный возглас пришедшего в неописуемый восторг возглас казачьего круга, представители которого были неоднократно спасены всевидящим и всеслышащимСерко не только при его жизни, но и после смерти…

Выполняя суровый наказ Ивана Дмитриевича, великого характерника, доблестного казака, представители его круга, все же, отсекли его руку после кончины мага и кудесника. Это принесло им непобедимость на долгих 7 лет! Слава об Иване Серко была настолько велика, что один лишь возглас: «Стой! Душа и рука Ивана Серко находится с нами!» - обращал противника в бегство. И самые тяжелые моменты противостояния заканчивались успехом.

Известны случаи, когда характерники убивали врага мощью одного лишь дыхания. Их способности позволяли исцелять людей от ряда страшных недугов, восстанавливать после немыслимых ран. Они могли гипнотизировать полчища противников на дистанции, погружаялюдей в транс…

Русское казачество славилось удивительными морскими подвигами! Перемещаясь на «чайках» (лодках с невысоким бортом) казаки, словно морские призраки, возникали перед врагом,словно изниоткуда.

На сей раз речь не о магии! Казаки умело использовали всевозможные оптические эффекты. Они заходили со стороны яркого солнца и повергали в шок врага, который был полностью деморализован, увидев в нескольких метрах от себя лодку с прекрасно подготовленным и оснащенным соперником.

Одну из тактик морского боя казаки именовали «Комариный укус». Вообразите! Солнце нестерпимо било в глаза турок!И в этот момент, словно из-под воды, появлялась казачья «чайка», на которой стояли бойцы, державшие в руках фальконеты. Так назывались пушки, калибр которых варьировался в диапазоне от 1 до 3 фунтов.

Был ли шанс на выживание у турецкой галеры при таком раскладе? Задав вопрос современным военным специалистам, мы узнали, что, если и был, то стремился к нулю. Те, кто оставался в живых после залпа, уничтожались с помощью абордажного оружия…

Нередко казакам было необходимо атаковать вражеские поселения. Для выполнения задачи задействовались увесистые топоры. Такое оружие сокрушало стены и укрепления!

Это было крайне опасное оружие, которое могло сокрушать укрепления и стены!

А с помощью миниатюрных топоров, казаки совершали настоящие «чудеса альпинизма» — могли взойти по отвесной стене, с легкостью атаковать деревянную башню. Скрестив такие топоры, можно было принять самый страшный удар вражеской сабли и… взяв ее в «замок», обезоружить врага!

Все это требовало долгих лет тренировок, невероятной воли, подлинного усердия.

Грозным оружием в руках казака оставался лук! Каждая стрела, выпущенная из него, наносила фатальные повреждения вражескому всаднику или его лошади, которая быстро истекала кровью и теряла способность к передвижению.

Лук казака был короток! Именно из маленького и легкого лука было так удобно стрелять во время бешеного галопа в бою или в погоне за врагом. Впрочем, «казаки-исполины», которые гордились большим ростом, могли использовать гигантские – мощные! — луки. Из такого оружия можно было выпустить стрелу на 800 метров – и она попадала в цель. Сопоставьте: прицельная дальность полета пули, выпущенной из «ПМ» - всего 50 метров.

Кажется, что казачество — и есть тот несокрушимый русский спецназ ушедших веков, представители которого были лучшими из лучших. Но каково будет Ваше удивление, когда Вы узнаете, что и внутри казачьих кругов лучших были те, кто уже в те годы доводил свое боевое мастерство до непревзойденных высот подлинного совершенства, формируя элитное подразделение.

«Пластуны»— вот лица тех, кого боялись турки, черкесы, татары, кто проявлял невероятную изобретательность и отвагу в бою, передвигаясь, порой, молниеносно, а порой — едва заметно — «по-пластунски». Именно эти люди — славные воины, которые охраняли рубежи Русского Государства, заложив основы своего боевого искусства, канонов традицийтам, в низовьях могучей реки Днепр, где столетиями ковались традиции казачества.

В самых опасных казачьих походах они всегда находились в разведке, когда наступало время привала — затаивались в боевом охранении. Порой в задачи пластунов входило проникновение в расположение неприятеля, добыча «оперативной» информации, ликвидация командиров врага. Но — бесспорно! — жизнь, победы и судьбы первых спецназовцев-«пластунов» заслуживают отдельного рассмотрения. А пока мы благодарим Вас за совместное путешествие на «Каникулы в Историю» и прощаемся до новых встреч.

Любо!

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