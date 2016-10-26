Чистая душа, светлый ум, храброе сердце!

Узнать всю правду о казачестве, которое возникло на границе леса и степи, на стыке славянской оседлости и разгульной вольницы кочевников, могут юные путешественники нашей очередной экспедиции под названием «Каникулы в Историю»!

Испокон веков казаки славились своим особым отношением к лошадям. Подлинная его трепетность воспета краткими и емкими поговорками «Казак без коня кругом сирота» и «Казак с конем ночью и днем!».

Конь не «поджидал» казака на службе. Казак приходил служить со своей лошадью. Она была воспитана им собственноручно. Ведь представители славных казачьих династий берегли коней, как самых лучших своих друзей! С ними не расставались.

Легендарный Тарас Бульба в одном из лучших произведений Н.В.Гоголя восклицает: «Эх, если бы не конь! Пустился бы, право, пустился бы сам в танец!», - и подтверждает этими словами нежелание настоящего казака даже ради веселья расставаться с лошадью.

Не тот казак, кто на коне, а тот, кто под конем! Различные элементы верхового искусства оттачивались годами на учениях и уличных соревнованиях. И сегодня в общественном объединении «Казачий спас», которое преданно чтит традиции, являющиеся сокровищем русского народа, джигитовка имеет важнейшее значение в подготовке молодых казаков.

Так называют разнообразные упражнения на лошади. Каждый трюк джигитовки имеет свою сложность! Решившийся упражняться должен обладать навыками хорошего акробата, отменной выносливостью, а также слаженной координацией движений. Молодой казак, который осваивает элементы джигитовки, должен владеть хорошим вестибулярным аппаратом, чтобы в стремительном движении сохранять равновесие и контроль над ситуацией.

Одним из сложнейших элементов джигитовки является «стойка в ноги». Посмотрите, как умело казак скачет на спине коня! Сложность заключается в том, что под ногами ни малейшей устойчивости нет. Но так ли уж нужна устойчивость казаку, жизнь которого с детства проходит в ее полном отсутствии? Вопрос риторический!

Не менее сложен трюк «Пистолет». Обратите внимание! Он позволяет во время езды на коне не только успешно уклоняться от выстрелов противника, но и вести неравный бой, ведя огонь прямо на скаку, под прикрытием своего «боевого друга», не раз спасавшего жизнь казака.

Работа с саблей на лошади – еще одно уникальное искусство, сопряженное с верховой ездой! Настоящий казак может рубить направо, налево и даже сидя спиной вперед! Мгновенно занять такое необычное положение, порой, необходимо для того, чтобы дать отпор противнику, обходящему тебя сзади.

Конь повинуется не только вербальным командам казака! Но и его едва уловимым жестам. Нередко в кинолентах мы видим, как отчаявшийся всадник немилосердно бьет выбившуюся из сил лошадь. Но ни один казак никогда не поднимет нагайку на своего боевого товарища и друга.

Представители казачества – лучше других! – знали, что между человеком и животным должен быть установлен контакт на уровне тончайших («нейронных»!) нитей души. Считалось, что конь не подведет в бою и будет повиноваться командам только в том случае, если на нем будет восседать справедливый, сильный и добрый хозяин с чистой душой, светлым умом и храбрым сердцем. И тогда, если в бою казак получит ранение, лошадь унесет его в спасительные и необъятные просторы степи, где кто-то (а, быть может, и сам раненый!) предпримет все возможное для исцеления.

...Представители казачьих семей бережно передавали из поколения в поколения сведении о спасительных свойствах растений и минералов. Им были известны слова тайных молитв, которые могли возвращать к жизни людей, сраженных смертельным недугом. Во времена, когда знахарство являлось «верхом медицинского искусства», а кровопролитные баталии случались на каждом шагу, было просто необходимо выживать. И в диких степях казак был не только лекарем и знахарем, но, порой, и хирургом!

Кровотечение останавливалось с помощью подручных средств – меда, сахара, соли, которая сыпалась на рану горстями далеко не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле этого слова, превращаясь в антисептик, не допуская возникновения гангрены. А что если под рукой не оказывалось ничего? Уникальным ранозаживляющим средством становилась Русская Земля, пригоршня которой, перетертая со слюной, накладывалась на рану и… происходило настоящее Чудо Исцеления!

…Жилище казака в чистом поле было покрыто небом и огорожено диким ветром. Но когда возникала необходимость надежно укрыться от наступающих холодов, огородиться от степного зверя или даже подступающего врага, казак превращался в искусного строителя, из камыша и веток сооружавшего прочный шалаш.

Такие одинокие землянки можно было встретить прямо посреди безлюдной и глухой степи. Появлялись они очень быстро. На «долгострой» попросту не было времени! И поэтому изначально жилища казаков строились не из камня, а из плетеной лозы. Снаружи стены обмазывались глиной, которая была перемешана… с кизяками – «кирпичами» из навоза, употребление которых было широко распространено на юге России. Понизу эти строения подбивались землей, а их крыша делалась из плетня и покрывалась камышом. В таких домах жили годами!

Именно казаки – пускай и частично! – построили «коммунизм на деле, а не на словах». Взгляните на этот дом, возле которого мы видим народного артиста России Александра Галибина и наших юных путешественников в Историю. Эти постройки всегда были открыты для странников. Именно здесь изможденный путник мог найти еду, укрыться от беспощадного степного ветра и, наконец, уснуть после многодневного пути…

Уходя по утру, он оставлял для следующего странника часть своих продуктов. И эта «ниточка добра» могла «виться» бесконечно! Знаком благодарности был воткнутый в столешницу миниатюрный деревянный крест — символ того, что побывавший здесь путешественник благодарит устроителей этого ночлега за подлинно христианское милосердие, отвечая своим благословением и добром на него.

Мы подошли вплотную к той странице, на которой золотыми буквами описана великая роль казачества в истории становления Государства Российского и расширения его пределов…

Заселение Сибири! Оно шло по рекам. И самым удобным временем для сплава было половодье. Люди выбирали место будущего зимовья, возводя временный острожек. Казачьи крепости становились новыми границами Государства Российского!

В ходе строительства крепостей-острогов первыми начинали сооружаться башни.

Для них выбирали место, где можно было контролировать окружающую обстановку, зорко наблюдая за территорией.

Но рядом с башней непременно возводилась церковь! Ведь испокон веков представители русского казачества понимали, что их сила не только в грозных саблях и могучих удалых дланях, но – прежде всего! – в ни с чем не сравнимой духовной силе, колыбелью для которой была и остается Православная церковь.

О том, как шло освоение новых земель, а также о других традициях славного русского казачества мы обязательно расскажем Вам в ходе новых путешествий в Историю!

Далее в рубрике