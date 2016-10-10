«…Армия! Авангард…»

Какой была диспозиция в эти осенние дни, когда Наполеон настойчиво писал Александру I свои прошения о мире? 15 дней длилось молчаливое, напряженное противостояние – войска Франции и России находились друг против друга, не предпринимая никаких действий. С каждым днем пребывания в Тарутинском лагере Русская армия становилась сильнее. Теперь уже в распоряжении Кутузова было 80 тысяч прекрасно организованных воинов. Мощь армии была дополнена отдельными отрядами казаков.

Вера русская, вера православная предписывала солдатам времен Отечественной войны 1812 года идти на смерть в белом. И 5 октября пробил час – грянуло легендарное Тарутинское сражение.

Значимость этой победы оценивается не столько результатами боя, которые многими историками признаются неочевидными. Это был первый успех русских после сдачи Москвы. Радости солдат не было предела. Боевой дух вознесся к подлинным высотам!

Михаил Илларионович сдержанно радовался победе, понимая, что враг еще не повержен. Он тосковал о дочерях. Предательски щемило сердце. Боль утихала, когда перед глазами возникало милое лицо Екатерины Ильиничны, его супруги.

А царь Александр I держал в руках письма московского «градоначальника» Растопчина. Тот, как всегда пылко и выспренно, свидетельствовал против Кутузова, ставя Государя в известность, что генерал-фельдмаршал, дескать, много спит, бездействует и допускает непозволительные стратегические просчеты.

Но русский Император знал, что именно Кутузов, как и ушедший 12 лет назад из жизни Александр Васильевич Суворов, является полководцем от Бога. Царь сожалел, что воззвал к Михаилу Илларионовичу слишком поздно, позволив французу продвинуться вглубь России. Но ведь лучше поздно, чем никогда?

Когда Кутузов увидел перед собой флигель-адъютанта Жака Александра Бернара Лористона, который прибыл от Наполеона с предложением заключить мир, ему едва удалось сдержать улыбку. В воздухе повисла пауза… Лицо Лористона стало каменным и бледным. Стоявший перед ним немолодой и невысокий человек, которому давно перевалило за 60, внешне сохранял все «протокольные» приличия по отношению к парламентеру. Но, рискнем предположить, что в глубине души Кутузов посмеивался над «гонцом Наполеона», который пришел молить о пощаде.

Кутузов знал (он не мог не знать!) о том, что Александр I сохраняет свое «убийственное» молчание. Ему также было прекрасно известно, что к моменту визита Лористона все надежды Бонапарта на политическую изоляцию России рухнули.

Османская империя подписала мирный договор. А Швеция (!) и вовсе протянула России руку сотрудничества. Пройдет 200 лет и мы, живущие сегодня, сможем отправиться вместе со своими детьми на «Каникулы…», чтобы убедиться в одном: история ходит мерными шагами по кругу, позволяя знающим предугадывать ход грядущих событий.

Стоит ли сомневаться в том, что тех, кто кует сегодня клетку для «русского медведя», ждет не менее бесславная участь? В ожидании ответа на этот риторический вопрос вернемся в прошлое. И окажемся по правое плечо от Кутузова в томительно-прекрасном историческом моменте!

Итак, перед нами Лористон, который явился испросить пропуск для своего императора, не просто желавшего приехать в Петербург и поговорить с Александром I о перспективах кровопролитной войны. Бонапарт, армия которого была буквально «изъедена» голодом и нуждой, в буквальном смысле слова «спал и видел» аудиенцию у русского царя!

Наконец, Кутузов медленно разлепил презрительно поджатые губы:

- Мир? – несколько удивленно, но — непременно! — с нотой лукавства спросил Михаил Илларионович, всего несколько дней назад произведенный в генералы-фельдмаршалы. — Мир – это прекрасно. Но… изволите ли заметить, я не имею на это соответствующих полномочий от своего Государя…

А теперь перенесемся в замечательный русский город Череповец (тогда относившийся к Новгородской губернии, а ныне — к Вологодской области РФ). Сегодня здесь дымит «Северсталь», крупнейший в мире металлургический комбинат. В XIX столетии Череповец подарил России прекрасного художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина, именем которого названа одна из центральных улиц. Этот гениальный живописец, в свою очередь, явил миру палитру настоящих шедевров…

Взгляните вот на эту картину, где Лористон удручено склонил голову перед Наполеоном! На лице обладателя «магического кольца Соломона» смешались два чувства. Одно из них унижение. И это закономерно! Александр не только не оказался у его ботфортов, но и продемонстрировал высочайшее презрение к непрошенному гостю на Земле Русской.

Другого отношения со стороны Государя человек, принесший русским людям смерть и боль, пожары и разорение, попросту не заслуживал.

Но куда более интересно второе чувство Наполеона! Его можно уловить, если долго всматриваться в глаза французского Императора. Так смотрят те, кто обречен. Кто вдруг услышал свой смертный приговор и понимает, что остаток своей жизни проведет в ожидании шагов за дверью… вот лязгнет засов, скрипнет дверь... и человек в балаклаве произнесет: «Пора…».

Нет-нет! Это лишь фантазия на вольную тему, ведь резидентам «Каникул в Историю» прекрасно известно, что Наполеон не закончит свою жизнь на виселице. Его шейный позвонок не разрубит нож стремительно скользящей вниз гильотины. Он не будет, стоя у стены, в ожидании расстрела вспоминать драгоценные мгновения своего детства. Его участь куда более страшна.

Проклятый собственным народом он умрет на острове Святой Елены, пережив Кутузова на 8 лет. Официальной причиной смерти Наполеона будет развившееся заболевание (предположительно – рак желудка), от которого не состоявшийся «покоритель России» будет страшно мучиться в последние дни жизни. Он будет испытывать не меньше страданий, чем те русские солдаты, которые видели, как огонь подбирается к их больничным койкам…

Однако новейшие исследования свидетельствуют о том, что в организме Бонапарта был обнаружен мышьяк. Анализ его пряди волос показывает, что изгнанника, сломавшего о Россию зубы, в течение последних 4 месяцев его жизни надзиратели методично травили ядом.

В истории остались и последние слова Наполеона, истошно выкрикнутые за мгновение до смерти. Находясь в беспамятстве, он прокричал: «Армия! Авангард!».

Не трудно догадаться, что этот грезивший о славных победах человек предпочел бы смерть в бою, в авангарде своей бесспорно Великой, но, все же, потерпевшей поражение армии. Судьба лишила обладателя перстня Соломона прав на смерть с булатным клинком в руке. Париж любит победителей. А для императора-неудачника, пописывающего мемуары с нотами былых амбиций, город романтики и любви, столица роскоши и моды учтиво предложила яд.

***

Русская осень, порой, прекрасна и тепла, а деньки Бабьего лета могут порадовать жителей наших широт даже в середине октября. Хорошая погода может выдаться и на излете осени, но… в 1812 году все было иначе. Даже «небесная канцелярия» была против Великой армии Бонапарта!

Не успели отступающие, измученные голодом солдаты Наполеона понуро выйти на Смоленскую дорогу, как ударили морозы… В одну из морозных ночей от холода пало 30 тыс. лошадей!

Завораживающую своей атмосферой картину напишет все тот же череповецкий живописец Верещагин. Шедевр называется «Отступление. Бегство на большой дороге». На этой «похоронной процессии» не разглядеть лиц!

Нет лиц, но есть масса. Истерзанная и оборванная, истощенная и удрученная. И возглавляет эту бегущую от русских морозов толпу Бонапарт, который был так уверен (как, впрочем, и многие его последователи сегодня) в том, что одну шестую часть суши можно изолировать, усмирить или подчинить.

Вот она армия… Вот он «Авангард» — марширует по дороге, усеянной человеческими останками. Это о нем в последние минуты жизни полководец Наполеон вспомнит, вздохнет в последний раз глубоко и… последовавшие за вздохом отчаяния безудержные рыдания перейдут в конвульсии.

А что же сердце великого русского полководца, талант которого спас Россию в этой войне? Оно остановится весной следующего 1813 года. На сколько же лет баталии войны сократили жизнь Кутузова? Мы никогда не узнаем об этом.

Но хочется искренне верить, что современные юноши и девушки, смешавшись с людским потоком на проспекте, названном в его честь, спускаясь по ступеням удостоенной фамилии полководца станции метро, вспомнят о том, что за российскую государственность, за жизнь наших предков и современников, за каждую русскую березу боролись те, память о ком никогда угаснет. И, проходя мимо замечательного памятника работы скульптора Н.В.Томского, запечатлевшего генерала-фельдмаршала в победоносном обличии верхом на лошади, мы замедлим шаг, быть может, возложим к монументу цветы и… ощутим ту гордость за Россию — великую страну, за которую мы боролись и будем бороться.

Так было, так есть, так будет…

Далее в рубрике