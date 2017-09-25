Российские ученые создают уникальный препарат от инсульта

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Российские ученые выявили белки, с помощью которых можно создать лекарства, ограничивающие повреждение мозга после инсульта.

Группа научных сотрудников из Южного федерального университета нашли в мозге крысы ряд белков, которые будут служить новыми мишенями для разработки лекарств от инсульта.

Проведение исследования выполнялось в рамках проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ).

Эксперты изучили изменения структуры нервных клеток и сосудов в коре мозга крыс. Были найдены более 400 важных нейрональных и сигнальных белков, регулирующих состояние клеток мозга, их функционирование, выживание и смерть.

Данные белки могут стать маркерами ишемических повреждений мозга и вероятными мишенями для новых нейропротекторных лекарств, поскольку их уровень повышался или снижался в разные сроки после инсульта, - сообщает «РИА Новости».

Предстоит изучить сигнальные пути и факторы транскрипции, которые управляют синтезом белков, отвечающих за гибель клеток мозга при развитии инсульта.

Также специалисты намерены найти активаторы таких белков, которые могли бы стать потенциальными нейропротекторами.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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