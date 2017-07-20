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Российские ученые разработали защиту от радиации
Российские ученые разработали защиту от радиации

Аппарат позволяет защищать чувствительную электронику от воздействия космической радиации.

Разработчики холдинга РКС в рамках салона МАКС-2017 показали широкой публике специальное покрытие, способное защитить радиоэлектронную аппаратуру от разрушительной радиации. Такие сведения даются в сообщении отечественного предприятия.

Посредством использования нового покрытия специалисты хотят сократить массу и габариты отечественных спутников, продлив при этом срок их службы. Кроме того, применить указанное средство возможно не только в ракетно-космической отрасли, но также и в сфере медицины или, к примеру, атомной энергетики.

Представители РКС заявляют и то, что российская разработка обойдется заметно доступней по стоимости, нежели иностранные аналоги. После серии испытаний эксперты установили, что покрытие способно сократить излучение в среднем в 4-7 раз.

Одним из ключевых факторов, воздействующих на срок службы спутников, считается космическая радиация. Приборы ломаются под влиянием ионизирующего излучения, а сегодня для защиты спутников, как правило, принято использовать алюминий.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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