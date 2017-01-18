С января заработал механизм индивидуальной диспансеризации
фото: МедВестник

фото: МедВестник

Не менее трети граждан, получивших приглашение пройти диспансеризацию, приходят в поликлиники

В январе 2017 года в России заработал механизм индивидуального оповещения граждан о необходимости пройти диспансеризацию, по результатам которой будет приниматься решение об отнесении гражданина к той или иной группе здоровья. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, регионы, где страховые организации в пилотном режиме уже внедрили подобную программу, получают очень позитивные результаты. Например, минимум треть из тех, кто получил СМС-оповещение о диспансеризации, приходят на нее. К людям приходит понимание, что их здоровье небезразлично государству. Министр напомнила, что до 2013 года масштабных профилактических программ не было. В год осматривались максимум 500 тыс. человек работающего населения, сейчас эта цифра составляет 22 млн человек.

«Мы изучили международный опыт и начинаем отказываться от малоинформативных методов, которые традиционно использовались, – сказала Вероника Скворцова в интервью ТАСС. – Это позволило нам переформатировать программу диспансеризации, обогатив ее новыми информативными диагностическими методами, правильно распределив ресурсы. После завершения формирования ЕГИСЗ, диспансеризация станет более индивидуализированной: план обследования будет различаться не только в зависимости от возраста и пола пациента, как сейчас, но и приобретет специфику в зависимости от особенностей здоровья».

Источник: МедВестник

Теги:
Места: Россия
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