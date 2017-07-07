Вставные мозги - реальность!
фото: naked-science.ru

фото: naked-science.ru

Ученые ННГУ создали трехмерные структуры для трансплантации нервной ткани головного мозга.

Одна из главных задач современной медицины – научиться как можно полнее сохранять функции головного мозга при травмах и нейродегенеративных заболеваниях. Одним из лидеров в этом направлении выступает Институт биологии и биомедицины Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ИББМ ННГУ им. Н.А. Лобачевского).

Особенность работ, проводимых там под руководством доктора биологических наук Марии Валерьевны Ведуновой - исследование процессов в мозге на уровне минимальных функциональных единиц нервной системы – нейронных сетей (совокупности группы нейронов и их микроокружения), а не единичных клеток, как было принято на протяжении многих лет.

В настоящее время ученые ИББМ вплотную подошли к созданию для нейротрансплантации трехмерных структур. В ходе операции утраченная нервная ткань сможет замещаться искусственной с активацией регенеративных процессов, после чего структура и функции в области повреждения восстановятся.

Разрабатываемый конструкт будет создаваться специально для каждого пациента, а по своим физико-химическим и механическим свойствам максимально приближен к свойствам ткани головного мозга с последующей постепенной деградацией материала на нетоксичные компоненты. Для повышения скорости регенерации в создаваемую структуру предполагается включение биологически активных молекул. Эта работа - важный этап в развитии персонифицированной и регенеративной медицины.

Проводимые Марией Валерьевной Ведуновой и ее коллегами исследования ежегодно поддерживаются грантами, финансируемыми Правительством Российской Федерации и российскими научными фондами. Коллектив активно публикует результаты своих работ в высокоцитируемых журналах с импакт-фактором выше 4, индексируемых в ведущих международных базах – Web of Science и Scopus.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Жить вредно? Далее в рубрике Жить вредно?Когда слишком хороший иммунитет становится смертельной проблемой...

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО