Вставные мозги - реальность!

Одна из главных задач современной медицины – научиться как можно полнее сохранять функции головного мозга при травмах и нейродегенеративных заболеваниях. Одним из лидеров в этом направлении выступает Институт биологии и биомедицины Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ИББМ ННГУ им. Н.А. Лобачевского).

Особенность работ, проводимых там под руководством доктора биологических наук Марии Валерьевны Ведуновой - исследование процессов в мозге на уровне минимальных функциональных единиц нервной системы – нейронных сетей (совокупности группы нейронов и их микроокружения), а не единичных клеток, как было принято на протяжении многих лет.

В настоящее время ученые ИББМ вплотную подошли к созданию для нейротрансплантации трехмерных структур. В ходе операции утраченная нервная ткань сможет замещаться искусственной с активацией регенеративных процессов, после чего структура и функции в области повреждения восстановятся.

Разрабатываемый конструкт будет создаваться специально для каждого пациента, а по своим физико-химическим и механическим свойствам максимально приближен к свойствам ткани головного мозга с последующей постепенной деградацией материала на нетоксичные компоненты. Для повышения скорости регенерации в создаваемую структуру предполагается включение биологически активных молекул. Эта работа - важный этап в развитии персонифицированной и регенеративной медицины.

Проводимые Марией Валерьевной Ведуновой и ее коллегами исследования ежегодно поддерживаются грантами, финансируемыми Правительством Российской Федерации и российскими научными фондами. Коллектив активно публикует результаты своих работ в высокоцитируемых журналах с импакт-фактором выше 4, индексируемых в ведущих международных базах – Web of Science и Scopus.

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