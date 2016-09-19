От всего сердца
фото предоставлено Детским центром диагностики и лечения нарушений ритма сердца

фото предоставлено Детским центром диагностики и лечения нарушений ритма сердца

Первому в России Федеральному Детскому центру диагностики и лечения нарушений ритма сердца исполняется 20 лет

Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева – ведущий федеральный педиатрический центр России. На базе института 20 лет назад был создан уникальный в масштабах не только России, но и Европы федеральный Детский центр диагностики и лечения нарушений ритма сердца. Здесь сформирована целая система оказания медицинской помощи детям с сердечными аритмиями в нашей стране.

Основанием для создания первого и единственного в России федерального детского аритмологического Центра в 1996 году стало понимание значения проблемы сердечных аритмий для детского здравоохранения и важной роли аритмий в формировании тяжелых инвалидизирующих заболеваний сердца у детей, а также глобальное значение проблемы внезапной аритмической смерти для лиц молодого возраста.

Так было положено начало системе оказания медицинской помощи детям с нарушениями ритма сердца на всей территории Российской Федерации. Диагностика, медикаментозное, а с 2003 года и интервенционное лечение всех видов нарушений сердечного ритма, широкая сеть специалистов, непрерывное образование врачей методам диагностики и лечения наиболее распространенных форм нарушений ритма – все это позволило полностью взять под контроль проблему и добиться хороших результатов.

К настоящему времени Центр обладает самым большим в мире положительным опытом лечения всех видов нарушений ритма сердца у детей, включая опыт интервенционного лечения детей. Так по числу ежегодно проводимых операций на сердце у детей с нарушениями ритма – Центр занимает одно из первых мест в мире. Создан замкнутый цикл оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи детям с нарушением ритма сердца детям любого возраста – от раннего выявления до подбора оптимального метода лечения, контроля за ремиссией и полным выздоровлением пациентов.

Когда востребованность Центра аритмологии стала очевидной, дети со всей территорий Российской Федерации, страдающие нарушениями ритма, смогли бесплатно получать медицинскую помощь на современном уровне, а у больных с хроническими аритмиями, в том числе из групп риска по внезапной сердечной смерти появилась возможность непрерывного наблюдения (мониторинга) с контролем терапии и факторов риска.

Сегодня Центр нарушений ритма является головным детским научным и практическим учреждением здравоохранения, специализирующимся по проблемам диагностики, лечения и профилактики нарушений ритма у детей, определяющим приоритетные направления развития детской аритмологии и осуществляющим научные исследования в этой области.

Центр проводит полное обследование, медикаментозное и интервенционное лечение и мониторинг больных детей в возрасте от 0 до 18 лет, страдающих нарушениями сердечного ритма и проводимости. Большое внимание уделяется также организационно-методической работе с регионами России по совершенствованию медицинской помощи детям, имеющим такую патологию.

На протяжении многих лет Центр вел активное международное сотрудничество. Научные работы с участием сотрудников центра широко цитируются учеными нашей страны и зарубежными коллегами, получают престижные награды в России и за рубежом, ежегодно докладываются на самых престижных научных форумах мира.

В настоящее время в Центре нарушений ритма накоплен уникальный опыт диагностики, лечения и длительного проспективного наблюдения за детьми с тяжелыми, генетически детерминированными нарушениями сердечного ритма и членами их семей, выявляются и контролируются предикторы жизнеугрожающих состояний и внезапной сердечной смерти.

Благодаря таким уникальным центрам и людям, которые в них трудятся, сегодня в России создана доступная и качественная система специализированной медицинской помощи детям с нарушениями ритма сердца. И двадцатилетний опыт центра показал, что качественное решение проблем больных с тяжелыми видами патологии в нашей стране возможно в полной мере. При этом весь современный арсенал средств оказания специализированной помощи детям с аритмиями без ограничения доступен каждому пациенту бесплатно.

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Места: Россия
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