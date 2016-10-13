Врач-онколог Сергей Гамаюнов: «В лечении рака важен комплексный подход»

О том, что такое рак сегодня, какими методами обследоваться и как добиться выживаемости, мы поговорили с Сергеем Викторовичем Гамаюновым, заместителем главного врача в Республиканском клиническом онкологическом диспансере Чувашии.

- В работе врача важен мультидисциплинарный подход. Как вы считаете, в чем заключаются преимущества такого подхода для народа?

- Очень важно, чтобы на начальном этапе человек был осмотрен совместно с диагностом, хирургом, радиологом для выработки оптимальной стратегии терапии. Сегодня онкология является настолько разноплановым и комплексным направлением, что невозможно представить себе адекватное развитие онкологии в каком-то одном изолированном центре.

Некоторые узкие направления изучаются в отдельных центрах, постоянное сотрудничество однозначно должно развиваться, иначе изолированные центры начинают отставать от современного понимания современных тенденций.

Прежде всего, следует упомянуть компонент взаимного обучения с целью обмена технологиями, а также это совместная выработка оптимальной тактики лечения пациента. Так как появляется представление, в каком именно центре максимально развита та или иная технология, чтобы можно было туда направить пациента или организовать стажировку сотрудников для обучения этой технологии.

- Вы недавно были в клиниках Вены. Узнали что-то новое из общения с коллегами, например, о других способах лечения?

- Принципиальных отличий в подходе к лечению онкологических заболеваний в принципе нет, в том плане, что в России также применяется мультидисциплинарный подход, все случаи обсуждаются совместно с хирургом, химиотерапевтом, радиологом, лучевым терапевтом.

- Сейчас все чаще можно слышать утверждения, что некоторые виды рака стали излечимыми. Так ли это?

- К сожалению, онкология — это настолько сложная нозология, что говорить о 100%-ом излечении не совсем правильно. Опухоль – это очень своеобразное заболевание с очень большим количеством генетических изменений и возможностью адаптации к тому лечению, которое мы проводим. При этом успехи в лекарственной терапии, хирургии, лучевой терапии, таргетной терапии позволили добиться того, что при лечении некоторых заболеваний результаты если не 100%, то приближаются к этой цифре и их можно считать очень хорошими.

Сегодня адекватный подход и обязательное сочетание разных специалистов, применение самых современных лекарственных препаратов и современных подходов к хирургическому и лучевому лечению даже при довольно распространенной опухоли позволяют добиться не только пятилетней выживаемости, близкой к хорошим цифрам 80-90%, но и более длительной выживаемости.

Дальнейшее изучение биологии опухоли, применение новых лекарственных препаратов, внедрение новых методов лечения позволяет надеяться, что с каждым годом будет увеличиваться количество нозологий, при которых отдаленные результаты лечения можно считать хорошими.

- Довольно часто онкологические заболевания обнаруживаются на поздних стадиях. Кто виноват? Какое значение в данном контексте, по вашему мнению, имеют программы профилактического обследования?

- Наверное, нет единой причины. Сразу по нескольким направлениям есть вопросы, которые сегодня являются нерешенными. Есть опухоли, которые обладают крайне агрессивным течением, быстрым развитием, скрытым течением на ранних стадиях. При таких опухолях ни одна профилактическая программа, ни один скрининг, ни один вариант социальных программ, обследований, скорее всего, не будут эффективны. Образ жизни также играет важнейшую роль.

Например, если мы говорим о раке легкого, то это курение, рак кожи – нахождение на солнце или регулярное посещение солярия – это те факторы, которые зависят напрямую от пациента, и исключение этих факторов, если не гарантирует отсутствие опухоли, то обеспечивает существенное снижение риска развития злокачественного образования. Третье звено – это, безусловно, внимательное отношение к себе пациента и социальные скрининговые государственные программы.

Важно все это в комплексе, наличие этих программ, а также наличие определенного менталитета, активной работы СМИ по разъяснению, для чего это нужно, на что это влияет. Все вместе это может дать видимые результаты по раннему выявлению тех заболеваний, которые развиваются поэтапно, постепенно, когда у нас есть время выявить болезнь на предопухолевой стадии или на стадии небольшой опухоли и получить гораздо лучшие результаты с гораздо меньшими экономическими и физическими затратами. Все должно быть в комплексе.

И для каждого вида опухолей есть свой оптимальный метод диагностики, причем на сегодняшний день практически при любой локализации диагноз не ставится на основе одного обследования. Обязательно должен быть комплекс обследований.

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