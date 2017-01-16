Ученые на пути к созданию новой вакцины против туберкулеза

Результаты клинических испытаний на мышах показали эффективность новой вакцины против туберкулеза (ТБ). Ученые надеются, что первая разработанная за последнее столетие вакцина поможет в борьбе с ТБ с множественной лекарственной устойчивостью. Выводы исследователейопубликованы в январском выпуске научного журнала Applied and Environmental Microbiology.

По словам автора исследования доктора Акселя Гайзера (Axel Heiser) из Исследовательского института в Новой Зеландии, в основе вакцины – так называемые биокапли, имеющие естественную природу и способные к биоразложению в организме. Однако палочка Коха не умеет синтезировать подобные биокапли, в связи с чем ученые встроили гены, связанные с производством подобных капель, в геном бактерии Mycobacterium smegmatis. Вырастив генно-модифицированные бактерии, они ввели их мышам. Удалось обнаружить, что иммунитет на них реагирует.

Следующим этапом исследования станет определение того, как иммунитет вакцинированных мышей отреагирует на заражение ТБ, что позволит создать полноценную эффективную вакцину против ТБ, отмечают исследователи.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году в мире у 10,4 млн человек был диагностирован туберкулез, из них 1,8 млн скончались. Почти полмиллиона новых случаев заражения – это ТБ с множественной лекарственной устойчивостью. Единственная существующая вакцина против ТБ была создана в 1921 году и имеет целый ряд недостатков, в том числе, может вызвать заболевание у людей с ослабленным иммунитетом.



Источник: Медвестник

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