Что такое интерфероны и зачем они нужны
фото: kapital-rus.ru

фото: kapital-rus.ru

Для большинства врачей польза этих веществ в лечении гриппа и простуды неоспорима

Вокруг интерферонов и препаратов, в состав которых они входят, в последнее время не утихают споры. Кто-то утверждает, что подобный метод лечения не действует, а кто-то, напротив, уверен в том, что только интерфероны могут помочь. Что же такое интерфероны? Как действуют на организм препараты, в состав которых они входят? Почему их назначают врачи?

Интерфероны – это большое семейство гормоноподобных белков, основное действие которых направлено на развитие и активность клеток иммунной системы, то есть на активацию и поддержание защитных функций организма. В чем-то их можно сравнить с антителами – они также вырабатываются клетками для борьбы с разными возбудителями инфекционных заболеваний, но прежде всего интерфероны оказывают противовирусную защиту.

Впервые о них заговорили лишь в середине XX века японские вирусологи Ясу-ичи Нагано и Ясухико Кодзима, когда обнаружили некие вещества, препятствующие росту и развитию вирусов. Прошло несколько десятилетий, прежде чем ученым удалось выделять интерфероны из крови, очищать и впоследствии искусственно получать вне человеческого тела. Сегодня доказано, что интерфероны имеют сложную генетическую и регуляторную системную организацию, в которой можно выделить три основных типа – α, β, γ, которые в свою очередь имеют подтипы, рассказывают эксперты.

Иными словами, интерфероны – это молекулы, которые помогают иммунной системе развиваться и действовать в ответ на инфекцию, воспаление, нарушения в клеточных процессах, а некоторые эксперты утверждают, что они задействованы даже в противодействии онкотрансформации клеток.

Как они работают?

Интерфероны способны воздействовать на вирусы на любой стадии его развития и размножения, запуская производство многочисленных антивирусных генов. Происходит это после того, как сигнальная система клетки реагирует на внедрение вируса и начинает вырабатывать интерфероны, переводя и соседние клетки в состояние повышенной готовности к ответу на инфекцию. Интересно, что интерфероны способны вырабатывать любые клетки организма, не только иммунной системы.

Таким образом, можно утверждать, что интерфероны – важнейшая составляющая иммунной системы организма. Они гарантируют, что клетки организма в нужный момент смогут эффективно противодействовать вирусам и защититься от потенциальной болезни.

Ученые уверены, что терапевтические свойства интерферонов изучены далеко не полностью, хотя сегодня они уже довольно широко применяются в лечении гепатитов B и С, некоторых видов рака, рассеянного склероза, а также в лечении и профилактике ОРВИ.

Мировая фармакология против ОРВИ

Невероятно, но факт: по данным ВОЗ, ОРВИ – это одна из пяти основных причин смертности во всем мире, ежегодно от острых респираторных инфекций погибают приблизительно 3,9 миллиона человек. Конечно, для борьбы с ними применяются вакцины от гриппа и противовирусные препараты, а также постоянно разрабатываются новые лекарственные препараты, в том числе и на основе интерферонов, которые не только борются с вирусами, но и параллельно действуют на иммунную систему организма больного.

Российская фармакология занимается вопросами внедрения интерферонов в лечебный арсенал врачей уже более 40 лет, тщательно изучая теоретические и практические аспекты вопроса. Сегодня удалось создать ряд оригинальных высокоэффективных препаратов: препараты интерферонов (например, лейкоцитарный человеческий, рекомбинантные интерфероны) и так называемые индукторы интерферона – препараты, которые стимулируют выработку организмом собственных интерферонов.

Индукторы интерферонов, в отличие от препаратов интерферонов, считаются более безопасными, потому что с меньшей долей вероятности могут вызвать аллергические реакции и другие побочные эффекты. Именно поэтому они широко распространены для лечения и профилактики ОРВИ, в том числе и у детей.

Терапия индукторами интерферонов прежде всего показана часто болеющим детям, у которых наблюдается сниженная способность организма вырабатывать собственные молекулы в ответ на инфекцию. Причинами снижения активности иммунной системы многие педиатры считают частые вирусные заболевания в раннем возрасте, когда эта система только созревает и формируется. Тем не менее восстановление полной работоспособности иммунной системы, включая интерфероны, – одно из главных условий эффективной защиты организма от инфекций.

Важно помнить, что лечение должен назначать специалист, учитывая не только возраст пациента, но и его состояние, анамнез заболевания, сопутствующие заболевания и прочие факторы. Даже безобидные на первый взгляд ОРВИ при отсутствии грамотной и адекватной терапии могут привести к таким осложнениям, как пневмония, обострение бронхиальной астмы, отит, синусит, бронхит и другим неприятным последствиям.

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События: грипп
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