Своевременная диагностика – шаг в здоровое будущее
фото: vashgorod.ru

фото: vashgorod.ru

Наибольшая доля смертей ежегодно приходится на неинфекционные заболевания

Сегодня 68,5% смертей каждый год приходится на неинфекционные заболевания. Эксперты говорят: все это потому, что люди не занимаются профилактикой и не умеют заботиться о своем здоровье. В сфере профилактического здравоохранения появился первый государственно-частный проект федерального уровня «Мобильная профилактика», который направлен на снижение уровня смертности от неинфекционных заболеваний в российских регионах.

Эксперты отметили, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в целом по стране составляет 50,1%, от онкологических заболеваний – 15,5%, от хронических бронхо-легочных заболеваний – 1,8%. В группу риска входят в первую очередь мужчины, у которых смертность в 1,8 раза выше, чем у женщин. Для более чем 40% мужчин сейчас вероятность развития инсульта, инфаркта, сердечно-сосудистой смерти оценивается как очень высокая.

Сергей Бойцов, директор Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России (ГНИЦПМ), сказал, что «снизилась распространенность курения у мужчин, но увеличилась у женщин. Особенно растет ожирение. Распространенность факторов риска у населения подтверждает необходимость и актуальность предпринимаемых мер, в частности, диспансеризации».

Исследования ГНИЦПМ показали, что уровень смертности в России существенно варьируется в зависимости от региона. Например, в Тверской области смертность в 2,4 раза выше, чем в Москве. Мы знаем, что жителям отдаленных регионов страны сложно порой добраться до профилактических центров, чтобы пройти необходимые обследования.

Специально оборудованный передвижной медицинский комплекс начал работу именно с самых удаленных уголков страны. Здесь можно узнать базовые показатели своего здоровья – измерить уровень сахара и глюкозы в крови, рассчитать индекс массы тела, выявить факторы риска появления неинфекционных заболеваний и узнают, что нужно делать, чтобы их избежать. Десятки тысяч россиян смогут проверить свое здоровье.

Первыми профилактическое обследование прошли жители села Холмогоры (Архангельская область). Затем центр побывал еще в 8 небольших городах. Люди получили консультации кардиолога, терапевта, ангионевролога. И те, кому необходимо, были направлены для более глубокого обследования и лечения. Дополнительно в местных больницах были организованы приемы врача акушера-гинеколога, работа смотровых кабинетов на колесах, начата прививочная кампания против гриппа.

Мария Лопатина, руководитель группы по связям с общественностью ГНИЦПМ, сказала: «В трех регионах обследование прошли 4650 человек. Из них 2391 человек получили углубленное обследование, 1719 человек были направлены в стационар или поликлинику на дообследование, а 10 человек пришлось экстренно госпитализировать». Кстати, после профилактического обследования пациент получает индивидуальные рекомендации специалистов и дневники здоровья для самоконтроля и коррекции факторов риска и профилактики заболеваний, а также приглашение на диспансеризацию и профилактический осмотр в свою районную больницу.

В Карелии Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России также запустил в тестовом режиме первый в России вопросник по изучению уровня грамотности населения в вопросах здоровья, который поможет сформировать среди россиян массовую культуру регулярных обследований и заботы о здоровье.

Немногие россияне действительно понимают, как нужно заботиться о своем здоровье. В этом эксперты видят причину столь высокой смертности. Мы же в свою очередь рекомендуем всегда помнить о своем здоровье, уделять достаточное внимание профилактике и вовремя проходить необходимые диагностические осмотры.

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Места: Россия
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