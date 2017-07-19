Спиннер головного мозга

На этот раз, ведомство изучит, как спиннеры влияют на здоровье детей.

Роспотребнадзор взялся за проверку самого нашумевшего увлечения этого лета для всех подростков. На этот раз, ведомство изучит, как спиннеры влияют на здоровье детей.

Для тех, кто по какой-то немыслимой причине еще не знает, что же такое этот загадочный «спиннер», объясним – это небольшая игрушка, своеобразный тренажер для пальцев, чем-то напоминающий лопасти вертолета. Спиннер помещают в руку и раскручивают при помощи пальцев. Конструкция игрушки позволяет максимально долго сохранять свободное вращение, что позволяет особенным умельцам проворачивать различные трюки.

Повышенный интерес со стороны Роспотребнадзора был вызван «агрессивным продвижением» спиннеров среди детей и подростков. Вместе с опубликованным на сайте ведомства сообщением о грядущей проверке, были опубликованы и рекомендации для тех родителей, чей ребенок уже стал обладателем захватывающей игрушки. Также отмечается, что покупка спиннеров в неустановленных местах или с рук может быть опасной и даже причинить вред здоровью ребенка.

Но неужели простая игрушка, быстро захватившая весь мир, может стать настоящей угрозой для детей?

С того времени, как спиннеры стали причиной помешательства молодежи всего мира, число умельцев, желавших придумать свой неповторимый трюк, неукротимо росло. Однако такие фокусы не всегда заканчивались хорошо. К примеру, подросток из Канады во время одного из трюков, умудрился выбить себе глаз. Еще один, на этот раз гражданин США, получил рассечение щеки.

Популярность спиннеров начала работать против себя. Уже сейчас игрушка попала под запрет во многих школах США. Учителя утверждают, что их подопечные так увлечены вращением, что не могут сосредоточиться на уроках. Школьники, впрочем, готовы отстаивать свои права и создают петиции об отмене запретов.

Тем не менее, нашлись и те люди, которые готовы использовать нашумевший тренажер во благо. Так, например, московская гадалка Элена Гамаюн пообещала вернуть мужа и вылечить потенцию с помощью спиннера. Однако в эффективности такого лечения все же стоит усомниться.

Таким образом, всеобщая увлеченность спиннерами рано или поздно должна была привлечь интерес со стороны Роспотребнадзора. Пока что речь ведется только об изучении негативных последствий, и запрещать популярную игрушку никто не собирается. Тем не менее, родителям все же стоит внимательнее относится к выбору модного тренажера для своих детей.

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