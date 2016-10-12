Как сохранить зрение у ребенка

По данным Минздрава, в России близорукостью страдает каждый четвёртый человек, а учитывая популярность гаджетов, с которыми и дети, и взрослые не расстаются часами, эта статистика может существенно ухудшиться.

Передаётся ли миопия по наследству, как её предотвратить и что делать, если всё-таки возникла необходимость в коррекции зрения у ребёнка? С вопросами о детском зрении нам помог разобраться врач-офтальмолог Владимир Золотарёв.

Если у обоих родителей хорошее зрение, шанс, что у ребёнка разовьётся близорукость, составляет 15-30 %, говорит врач. В семьях же, где у одного из родителей близорукость, этот риск увеличивается до 50 %. Если у обоих родителей диагностирована близорукость, то в 85 % случаях у ребёнка будет склонность к этому заболеванию.

Однако наследственная предрасположенность — это ещё не болезнь. Наследственность играет важную роль в развитии патологий зрения у ребёнка, но приговором это может стать только в случае тяжёлых врождённых отклонений. Если же говорить о близорукости, то профилактика и лечение, а также правильная коррекция зрения и распределение зрительных нагрузок могут предотвратить развитие болезни.

Какие же меры нужно предпринять, чтобы сохранить зрение ребенка? Если у вашего малыша высокий шанс унаследовать плохое зрение, необходим своевременный осмотр у офтальмолога. Если в родильном доме офтальмолог не обследовал ребёнка, то важно провести осмотр в первые полгода его жизни.

В идеале первый визит к глазному врачу должен состояться в 1 месяц, а затем при отсутствии патологий когда ребёнку исполнится полгода. Врач проведёт наружный осмотр: обратит внимание на величину, форму и положение глазных яблок. Затем осмотрит роговицу, хрусталик, стекловидное тело и в самом конце глазное дно.

Следующий приём у врача должен состояться в год, в два и в три. После трёх лет к вышеописанным методам добавится определение остроты зрения с помощью таблиц. Если до трёх лет патологии не выявлены, то следующий визит к офтальмологу можно отложить до 6-7 лет и далее проходить ежегодные проверки. Ген близорукости, если он унаследован, может выявиться в любом возрасте, даже в 12-13 лет. Очень важно предупредить развитие болезни в самом начале.

Особенной подготовки осмотр у окулиста не требует. Так как все процедуры безболезненные, ребёнок, даже самый маленький, легко перенесёт визит к врачу. Единственное, о чём стоит помнить, говорит эксперт: перед приёмом нельзя давать ребёнку препараты, которые влияют на состояние зрения, или закапывать капли в глаза.

Иногда бывает так, что у родителей стопроцентное зрение, однако ребёнок уже в начальной школе жалуется, что ему плохо видно. Владимир Золотарёв объясняет, что такие дети младшего школьного возраста относятся к группе риска по развитию близорукости. Чаще всего у них развивается миопия слабой или средней степени, которая при соблюдении предписаний врача не прогрессирует и не вызывает осложнений.

Близорукость считается непрогрессирующей, если ухудшение зрения составляет не более 1,0 диоптрии в год. Помимо наследственности, есть ряд причин, по которым у ребёнка может ухудшиться зрение:

Повышенная нагрузка на глаза.

Общее состояние здоровья ребёнка. Близорукость может развиться как следствие той или иной болезни. Поэтому необходимо вовремя лечить все детские заболевания и тщательно следить за здоровьем малыша.

Скудное, неполноценное питание. Недостаток микроэлементов и витаминов способен стать причиной ослабленного зрения у детей.

Чтобы распознать первые признаки ухудшения зрения, нужно всего лишь понаблюдать за ребёнком. Один из первых признаков ухудшающегося зрения — привычка щуриться и придвигаться ближе к экрану телевизора или компьютера. При обнаружении подобного симптома расспросите ребёнка, как он видит, когда прищуривается. Если говорит, что видит чётче и лучше, то с вероятностью 99 % у малыша развивается близорукость.

В любом случае, если ребёнок жалуется на резь и боль в глазах, на ухудшение зрения, стоит немедленно обратиться к врачу за квалифицированной помощью. Помните: здоровое зрение вашего ребёнка — это, в первую очередь, ваше внимательное и бережное отношение к нему.

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