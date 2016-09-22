Славяне: голоса генов

Современная наука позволяет определить, насколько разные народы генетически близки друг к другу и выяснить этнический состав человека. И то, и другое включает в себя расшифровку ДНК. Что нам известно о генетических особенностях славян и как каждому из нас узнать больше о своем происхождении?

В раннем средневековье (1400-1000 лет назад) славяне активно расселялись и завоевывали новые земли. Все бы хорошо, да только при этом им не хватало численности, чтобы заселить приобретенные территории.

Это привело к тому, что покоренные народы перенимали славянский язык и культуру, но при этом генетически сохраняли свою идентичность. Можно ли считать их славянами в таком случае? Все, конечно, зависит от системы отсчета, которую мы выбираем. Современная наука считает славянами всех, кто издавна разговаривает на славянских языках. К ним относятся литовцы, русские, украинцы, сербы, хорваты, болгары и многие другие народы. Тем не менее, вопрос генетического родства славян остаётся исключительно интересным. Насколько генетически близки русские и украинцы? Русские и литовцы? Русские и сербы? Раньше это было невозможно узнать, ведь сам термин ген введён около ста лет назад.

К счастью, мы с Вами живём в век информационных технологий и теперь расшифровка и чтение генома стало делом столь обыденным, что любой человек может себе это позволить.

«Сегодня можно полностью расшифровать ДНК каждого человека, обнаружить в нём определённые уникальные участки, по которым можно судить о том, каков его популяционный состав. Иначе говоря, можно узнать, кровь каких народов течёт в Ваших венах», - говорит Валерий Ильинский – генеральный директор московского медико-генетического центра Genotek, к которому мы обратились за консультацией.

Поскреби русского – найдёшь ли татарина?

Технологии расшифровки генома привлекли внимание исследователей, занимающихся изучением генофонда различных народов, в том числе и тех, кто изучает генофонд русских и славян, и позволили однозначно ответить на многие вопросы, мучившие ученых и простых людей.

Например, существовало мнение о том, что из-за татаро-монгольского нашествия, каждый русский несёт в себе соответствующий генетический отпечаток. Исследовав более 8000 образцов ДНК восточных, южных и западных славян, учёные пришли к выводу, что монгольские народы не оказали никакого влияния на их генофонд.

Насколько славяне родственны между собой?

Начнём с русско-украинского вопроса. Генетические исследования показали, что русские, украинцы и белорусы генетически очень близки между собой. Их объединяют в одну группу – восточные славяне. Ближе всего друг к другу генофонды русских и украинцев (не случайно русский и украинский языки столь похожи), а белорусы несут в себе по 50% русских и украинских генов. При этом оказалось, что северные славяне (Вологодская и Архангельская области) генетически ближе к финно-угорским популяциям, чем к русским. Литовцы и латвийцы, также изъясняющиеся на славянских языках, генетически ближе к белорусам и эстонцам (эстонцы говорят на финно-угорском наречии и не являются, таким образом, славянами).

Также после того, как удалось выяснить генетическую идентичность различных народов, можно определить, к какому народу вы ближе всего генетически и гены каких народов есть в вашей ДНК в принципе.

«Исследование покажет, каков процент восточно-европейских, азиатских и западно-европейских генов в вашей ДНК. При выборе ДНК-теста следует помнить, что чем больше национальных групп исследуется в ходе ДНК-теста, тем лучше. Мы исследуем 36 различных национальных групп. Насколько я знаю, это самый большой показатель в России и в мире», - говорит эксперт.

А у тебя какая гаплогруппа?

Геном каждого человека состоит из более чем 3 миллиардов пар нуклеотидов (строительных кирпичиков ДНК). Было бы странно, если бы ДНК могла рассказать только о том, к каким народам мы ближе генетически. Ещё можно узнать свою гаплогруппу, а она поведает многое о происхождении человека.

«В ходе расселения по Земле люди разделялись на группы и мигрировали, удаляясь друг от друга на значительные расстояния, следовательно, они не могли обмениваться генами друг с другом. В то же время в ДНК сравнительно редко происходят случайные мутации. Некоторые из них передаются из поколения в поколение. По уникальной совокупности таких мутаций выделяют гаплогруппы по отцовской и материнской линии. Грубо говоря, гаплогруппа – люди с одинаковым набором мутаций, передающимся по наследству», - поясняет Валерий Ильинский.

Все наши современники произошли от генетически однородного племени древних людей, живших около 140 тыс. лет назад (поэтому все люди действительно братья и сёстры, только очень дальние). По мере расселения народов, каждый из них обзаводился своим уникальным набором новых мутаций, сохраняя при этом старый набор, который был у них до отделения от родительской группы.

Поэтому, зная гаплогруппу, можно определить пути миграции собственных предков от 140 тыс. лет до наших дней и найти ныне живущих родственников до 10 поколения.

В поисках общих предков

«Можно определить не только пути миграции предков, но и найти общих предков с известными историческими личностями», - рассказывает Валерий. «Например, у русских часто встречается гаплогруппа R1a1. К ней же принадлежал Фрэнсис Дрейк - английский мореплаватель, корсар и вице-адмирал. Он был первым англичанином, совершившим кругосветное плавание. Из наших современников можно привести в пример известных актёров Евгения Миронова и Тома Хэнкса».

Учёные также решили найти общих предков у разных славянских народов. Оказалось, что у западных и восточных славян больше всего общих предков с народами, населяющими северо-восток Европы: северными русскими, эстонцами, латышами, карелами, литовцами, латышами и вепсами. А меньше всего – с народами Поволжья, Западной Европы, Кавказа и с греками.

Любопытно, что представители одной и той же гаплогруппы разделяют друг с другом одинаковые черты внешности и даже предрасположенности к некоторым заболеваниям. Предрасположенности могут быть самые разные: и позитивные и неблагоприятные. Например, может быть пониженная предрасположенность к болезни Паркинсона и повышенная – к быстрому прогрессированию СПИД.

Со школы нам говорят, что у славян были голубые глаза и светлые волосы. Так ли это? «Представители R1a распространили в Европе мутации, ответственные за светлый цвет кожи и волос, но возникли эти мутации у представителей других гаплогрупп», - поясняет Игорь Низамутдинов, один из разработчиков ДНК-теста.

Неандертальский след в крови славян

Удивительно, но факт: в геноме каждого русского человека содержится до 4% генов неандертальцев. «Неандертальцы жили около 40 тыс. лет назад бок о бок с предками современных людей – кроманьонцами. Они обменивались между собой генами и в результате этого современные европейцы унаследовали некоторые из них. Неандертальцы вымерли по неизвестным причинам, хотя учёные рассматривают гипотезу о том, что их вытеснили наши предки. Поэтому, словно бы в отместку неандертальцы поделились с нами не самой своей лучшей частью: передали нам гены, увеличивающие склонность к многим заболеваниям. Среди них системная красная волчанка, диабет второго типа, первичный биллиарный цирроз и другие заболевания.

Справедливости ради надо отметить, что мы унаследовали от неандертальцев и другие признаки. Например, предрасположенность к прямым волосам, меньшему количеству волос на спине, а ещё мы не чихаем после употребления шоколада благодаря их генам. Чуть-чуть больше повезло тибетцам: им от неандертальцев достались гены, позволяющие хорошо переносить разреженный высокогорный воздух.

Подводя итоги

Наша история очень богата, и различные её волнующие этапы нашли своё отражение в наших генах. Не все народы могут похвастать таким разнообразием. Например, возьмём австралийцев, являющихся по большей части потомками каторжников или тех же исландцев, про которых сейчас модно говорить – у них далеко не такой пёстрый генофонд, в отличие от нас. Их предки-норвежцы высадились на острове в XI веке и мало смешивались с другими народами. Тем не менее, большая часть населения у них прошли генетические тесты.

Если мы хотим узнать больше о самих себе, ДНК-тестирование поможет в этом. Исследование проводится по ДНК, выделенной из слюны.

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