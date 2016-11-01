Там русский дух, там русью пахнет, или О тайне русской души

Архетип русского человека – какой он? Об этом нам удалось пообщаться с психологом, сказкотерапевтом Анной Бену.

«Очень часто я наблюдаю, как поддерживают друг друга люди разных национальностей. Вышли на сцену выступать осетины – все осетины в зале аплодируют и болеют вместе с ними будто на сцене родные мама, папа, дочка, сын. То же происходит, когда выходят грузины, армяне и другие народы России. А вы видели, как африканцы поддерживают друг друга? Итальянцы? Французы? Немцы?

Почему же русские в основной массе населения не ценят свою культуру, фольклор, традиции, не испытывают любви к собственному народу, не осознают самоценности русской души. Почему живут с опущенными плечами и потухшими глазами?», - задается вопросом Анна Бену.

Эксперт относит русскую душу ко всем, выросшим в России и мыслящим на русском языке. Как говорит Андрей Максимов: «Бог ироничен, и этот вывод доказывает то, что солнцем русской поэзии он сделал маленького уродливого негра».

А ведь нам есть чем и кем гордиться. В Переславле-Залесском открылся уникальный музей «Что русские первыми открыли в мире», после посещения которого у людей расправляются плечи, загораются глаза от понимания того, что мы – великий народ. И наши народные сказки тоже об этом повествуют – о великой и щедрой русской душе.

Часто думают, что архетип русского человека – это Емеля-лентяй. «И я согласна, - говорит Анна Бену. – Но Емеля – не лентяй, а трудолюбивый, щедрый, добрый, любящий, заботливый, бескорыстный человек. И все это исходит из символики избы. Дом, человек, космос в русской традиции тождественны».

Если человек и дом тождественны, похожи, то печь соответствует сердцу человека. Русский – человек-печка. Получается, что Емеля путешествует на сердце. На печи он приезжает к царю и удивляет, веселит этим царевну-Несмеяну, то есть сердцем, сердечностью вызывает её улыбку и симпатию. Емеля живёт сначала в тёмной маленькой избе, где живут ещё и его двое братьев с жёнами. Дом и сознание человека аналогичны. А крыша и голова в русской традиции напрямую связаны.

Отсюда выражение «крыша поехала» про человека, потерявшего разум. Дом Емели изначально маленький и темный, то есть его сознание в начале сказки невежественное. Поймав щуку-удачу, он не знает, чего просить: он же мог сразу попросить дворец, но его желания просты и бескорыстны (это даже смешно), ведра идут домой сами.

Емеля не знает, чего просить и чего желать в начале сказки, отмечает Анна Бену. Потом он оказывается заточенным в бочку вместе с царевной. Жизнь помещает его в еще более тесные условия, когда уже и повернуться нельзя. Но Емеле и там нетесно. И только ради царевны он просит по щучьему веленью выбросить бочку на берег, освободиться и ради царевны просит дворец. Если в начале сказки у Емели невежественное сознание, то в результате испытаний, выпавших на его долю, пройдя через жизненные ограничения (бочка), он просит свободы не только для себя.

Емеля вообще для себя ничего не просит. Он идет за водой и едет за дровами по просьбе жен братьев. Просит выплеснуть бочку на землю и построить дворец – для царевны. В этом – вся душа людей, живущих в России. И живущих не для себя, пока жизнь не поставит в жесткие условия, пока, как говорят, не доведет до ручки. Тогда возникает жажда освобождения от ограничений, от бочки. И в конце сказки у Емели – дворец-сознание. Жажда свободы дарует неограниченное сознание.

Качества Емели – бескорыстие. Он мог все что угодно у щуки попросить, но, в отличие от жадной старухи из сказки о рыбаке и рыбке, которая постоянно несчастна из-за количества неудовлетворенных желаний, Емеле всего достаточно, он счастлив. Счастлив даже в бочке! И в этом тоже суть живущих в России - умение быть счастливыми даже в малом. Его печь-сердце руководит его жизнью, его любовь и щедрость. И поэтому перед ним открываются любые врата. И главное – врата его собственного неограниченного сознания.

Анна Бену говорит: «Мне очень нравится фраза Александра Гезалова «Чем старше человек, тем он должен быть человекоПЕЧКА... отдавать и дарить... Иногда и жарить... жертвовать… Ибо остынет вендь и уже не успеет обогреть иных»».

Наносные веяния приходят и уходят, это мода. Сейчас есть стремление доказать всем, что мы не хуже или кто круче... Мы прожили идею всеобщего одинакового счастья ценой жизней лучших... Но что бы ни происходило в стране, суть единства, жертвенности, бескорыстия народа остается прежней. Анна Бену вспоминает: «Я была в Крымске после наводнения. Люди собирались в целых, освобожденных от ила и грязи домах, чтобы побыть вместе, поддержать друг друга.

После целого дня, полного забот по освобождению своих домов, помощи с развозкой гуманитарки (кто-то потерял полностью дом, кто-то – все, что дом наполняло), люди собирались вместе, чтобы петь. «Надежда - мой компас земной...». Пели люди, которых оставили спящими в городе другие люди, знавшие о воде. Я впервые в жизни видела взрослых людей с беспомощными глазами - глазами ребенка, которого предали. Потеряв многое, они пели, протягивая друг другу свои сердца...

Они делились друг с другом тем, что уцелело. Когда у детей на детской площадке закончились краски, эта весть быстро облетела жителей и площадка пополнилась горой сохранившихся по сусекам красок». Живущие в России печко-сердца, печко-люди, чтобы ни происходило вокруг, топят до конца, не боясь себя потратить...

Соборность русской души характеризует лучше всего, пожалуй, желание жить ради других, обогревать всех, кто рядом, жертвовать, дарить, делиться и радостью, и болью. Не случайно говорят, самая лучшая карьера - карьера счастья. Она не может быть сольной.

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