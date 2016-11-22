Российские лекарства будут приведены в соответствие с требованиями ЕАЭС к 2025 году

Лекарственные средства, зарегистрированные в государствах - членах ЕАЭС в соответствии с национальными требованиями, будут приведены в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза до 31 декабря 2025 года. Об этом сказал директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Арсалан Цындымеев сегодня, 22 ноября, на всероссийской конференции «Современные подходы к экспертизе лекарственных средств».

По его словам, из нормативных актов, необходимых для реализации Соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС, приняты четыре нормативных правовых акта: номенклатура лекарственных форм, концепция гармонизации фармакопей государств – членов ЕАЭС, положение о Фармакопейном комитете ЕАЭС, правила определения категорий лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту. Еще 20 нормативных актов находятся в высокой степени готовности.

Арсалан Цындымеев отметил, что в 2016-2018 годах в России будет подготовлена нормативная база в области регулирования рынка лекарственных средств. Это около 70 документов, касающихся производства лекарств, требований к растительным и гомеопатическим препаратам, доклинического и клинического изучения и др.

Медвестник

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