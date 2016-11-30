В России разработают профессиональный стандарт и кодекс этики гериатров

Зампред Правительства РФ Ольга Голодец сообщила о формировании в стране гериатрической службы. Минздрав России утвердил порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», работает Российский геронтологический научно-клинический центр, во всех регионах формируются гериатрические службы.

Зампред правительства отметила существенное увеличение доли пожилых людей в общей численности населения. В настоящее время этот показатель составил уже 24,6%, а к началу 2021 года, по прогнозам, вырастет до 26,4%. «Продолжительность жизни населения в России растет. Несколько лет назад мы перешагнули показатель в 70 лет, а сегодня вплотную подошли к отметке 72 года», – сказала Ольга Голодец. И отметила, что увеличение числа пожилых людей требует нового качества социального и медицинского обслуживания.

Источник: Медвестник

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