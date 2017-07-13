Где рождается Грусть?

Российские исследователи пришли к выводу, что на возникновение зависимостей и депрессии влияет активность крохотного участка мозга – хабенулы.

Люди, страдающие депрессией, склонны обрабатывать эмоциональную информацию более негативно чем здоровые люди. Они проявляют повышенную чувствительность к печальным лицам, и напротив, слабо реагируют на счастливые лица.

Этим проявлениям раньше не было биологического объяснения. Новое исследование открыло механизм: причиной ощущения разочарования служит хабенула. (лат. habenula - "поводок").

Крохотная, размером с горошинку, она расположена в эпиталамической области головного мозга. Существует мнение, что именно она играет ключевую роль в управлении деятельностью, так называемой, системы вознаграждения. А также заставляет позвоночных животных мигрировать - бездумно двигаться, пренебрегая опасностями. Являясь эволюционно древней структурой мозга, хабенула играет ключевую роль и в развитии пагубных привычек - зависимостей (аддикций).

Установлено, что сниженная активность нейронов хабенулы приводит к запуску поведения, связанного с поиском психотропного вещества, и чем сильнее зависимость, тем менее контролируемо такое поведение. Психоактивное вещество держит человека «на коротком поводке» - хабенуле.

При депрессии возникает обратная ситуация. Характерная для нее ангедония, то есть отсутствие способности испытывать удовольствие, сопровождается увеличенной активностью хабенулярных нейронов. Поводок-хабенула тормозит целенаправленное поведение человека, и он впадает в мрачное подавленное состояние - депрессию.

По словам ученых, если удастся найти способ управлять активностью хабенулы, то это может стать принципиально новым подходом к лечению опасных состояний.

Старший научный сотрудник лаборатории трансляционной и клинической нейронауки ИМП НГУ Татьяна Липина комментирует, что в данное время ведутся поиски регуляторов, способных влиять на функционирование хабенулы и проявление депрессии у мышей.

Сколько времени займут исследования, неизвестно, но, возможно, уже через несколько лет при лечении депрессии будут использовать немедикаментозные методы управления активностью хабенулы.

Выделяют две области хабенулы, которые по-разному вовлечены в депрессию и вознаграждение. Боковая часть играет важную роль в процессах обработки неприятных событий и стимулов, ассоциированных с вознаграждением. А срединная осуществляет контроль мотивации и обработку вознаграждения.

Эмоциональность является одной из важнейших характеристик человека и оказывает влияние практически на все аспекты его деятельности. Выделяют 6 фундаментальных эмоций, которые не сводятся одна к другой: радость, отвращение, удивление, печаль, гнев, страх.

Эмоции могут быть разделены на низшие и высшие. В целом их можно сравнить с погодой нашей жизни. В один день мы испытываем счастье и видим голубое небо, а в другой - промокаем насквозь под печальным ливнем.

Липина считает, что именно сбалансированная работа хабенулы определяет психическое здоровье в целом. Но прежде чем приступать к лечению пациентов-людей, следует провести ряд доклинических исследований, чтобы разобраться в механизмах работы системы мозга.

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