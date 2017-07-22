Робот-аптека

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Сотрудники физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова предложили способ использовать искусственный интеллект для поиска потенциальных лекарств среди множества химических соединений. О своей работе ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Molecular Informatics.

Искусственный интеллект — это комплекс машин и программ, способных выполнять творческие функции, что ранее было присуще только человеку. Искусственный интеллект работает на основе нейронных сетей, имитирующих работу человеческого мозга.

«Наши нейронные сети будут использовать ключевые концепции статистической физики для поиска новых химических соединений с заданными свойствами», — рассказал один из авторов статьи Игорь Баскин, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник кафедры физики полимеров и кристаллов отделения Физики твердого тела Физического факультета МГУ.

Авторы статьи отмечают, что разработанный ими подход существенно расширяет возможности и устраняет недостатки традиционно используемой для этой цели процедуры виртуального скрининга.

Виртуальный скрининг – это процесс отбора соединений, существующих пока что в электронном виде. Когда от определенной структуры соединения ожидается искомая биологическая активность. Виртуальный скрининг - очень сложная, многоэтапная процедура, производящая отбор по принципу молекулярного подобия. И сейчас ученым приходится «просеивать» на компьютере большие базы данных, содержащие структуры потенциально полезных химических соединений.

«В дальнейшем предполагается распространить разработанную методологию использования нейронных сетей на дизайн новых материалов и каталитических систем», — заключил ученый.

Работа выполнялась совместно с Химическим институтом имени А.М. Бутлерова Казанского федерального университета.

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