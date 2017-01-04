Республиканцы в Сенате США торопятся с отменой Obamacare
фото: medvestnik.ru

фото: medvestnik.ru

Голосование по резолюции может состояться уже на следующей неделе

Председатель бюджетного комитета Сената США республиканец Майк Энци во вторник, 3 января, представил резолюцию по бюджету, допускающую возможность отмены реформы здравоохранения Obamacare. Для того, чтобы эта резолюция была принята, необходимо простое большинство голосов, а не обычно требуемые 60% из 100 членов Сената.

Голосование по резолюции может состояться уже на следующей неделе, после чего ожидаются слушания в палате представителей Конгресса США, сообщает «Рейтер».

При этом противники Obamacare признают, что процесс по отмене реформы может занять несколько месяцев, а разработка новых программ — годы.

Медвестник

Теги:
Места: США
Персоны: Барак Обама
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