Республиканцы в Сенате США торопятся с отменой Obamacare

Председатель бюджетного комитета Сената США республиканец Майк Энци во вторник, 3 января, представил резолюцию по бюджету, допускающую возможность отмены реформы здравоохранения Obamacare. Для того, чтобы эта резолюция была принята, необходимо простое большинство голосов, а не обычно требуемые 60% из 100 членов Сената.

Голосование по резолюции может состояться уже на следующей неделе, после чего ожидаются слушания в палате представителей Конгресса США, сообщает «Рейтер».

При этом противники Obamacare признают, что процесс по отмене реформы может занять несколько месяцев, а разработка новых программ — годы.



Медвестник

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