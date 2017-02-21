Распиленные скорые

Счетная палата России установила нарушения требований закона при закупке и распределении автомобилей скорой медицинской помощи в 2016 году. Это показал аудит эффективности расходования Минпромторгом России бюджетных ассигнований федерального бюджета на закупку автомобилей, а также услуг по их доставке ФМБА России и в субъекты РФ.

Как сказано в отчетном докладе надзорного ведомства, всего в прошлом году на обновление парка АСМП из федерального бюджета было выделено 5 млрд рублей, на которые было закуплено и поставлено в регионы 2267 автомобилей скорой помощи, а также 40 автомобилей – ФМБА России. Таким образом, заявленная потребность в автомобилях класса «В» была удовлетворена на 27,2%, а класса «С» – на 13,6%. Потребность в обновлении автомобилей со сроком эксплуатации более 5 лет удовлетворена: по классу «В» – на 38%, по классу «С» – 18,8%.

Счетная палата указывает, что для выполнения этих мероприятий была принята форма закупки у единственного поставщика, однако требования федерального закона о закупках не соблюдались. Так, Минпромторгом не применялся метод сопоставимых рыночных цен при обосновании цены контрактов, заключаемых с единственными исполнителями. Представленные единственными исполнителями плановые калькуляции затрат на АСМП использовались Минпромторгом в качестве обоснования цены контрактов на 3 млрд руб. При этом меры по оптимизации цен, например, возможные скидки и преференции со стороны производителей в связи с увеличивающимся на 2 млрд рублей объемом закупок, не предпринимались.

Кроме того, Минздравом Минпромторгу был предложен перечень медицинского оборудования для оснащения автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», не соответствующий стандарту оснащения станций скорой медицинской помощи. По расчету Счетной палаты, на приведение единицы автомобиля в соответствие с данным стандартом субъектам могут потребоваться денежные средства в размере 418,9 млн рублей.

Аудиторы указывают также, что Минздравом была проведена работа по актуализации потребностей регионов в замене изношенного автопарка новыми АСМП, однако не была обеспечена прозрачность механизма, и в итоге автомобили распределялись без учета потребностей и износа автопарка. Основное их количество поставлено в районные учреждения здравоохранения. В отдельных регионах более половины полученных автомобилей распределены между учреждениями здравоохранения в городах – республиканских, областных, краевых центрах. Таким образом, задача по улучшению медицинского обслуживания населения, проживающего в отдаленных районах и сельской местности, решена не полностью.

Счетная палата направит информационное письмо Президенту РФ, представление – в Министерство промышленности и торговли, информационные письма – в Росздравнадзор и Федеральную налоговую службу, отчет – в Федеральное собрание.



Источник: МедВестник

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