Правила въезда в Россию ВИЧ-инфицированных пересмотрят
фото: МедВестник

фото: МедВестник

Соответствующее поручение Правительство дало профильным ведомствам

Минздраву совместно с МВД России и Роспотребнадзором поручено рассмотреть возможность изменения условий въезда и проживания в России иностранных граждан, инфицированных ВИЧ. Сейчас им разрешены въезд и пребывание в стране, только если их близкие родственники являются гражданами РФ.   

Такое поручение дал Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. «Это один из пунктов протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере от 3 февраля 2017 года», — сообщили РИА Новости в пресс-службе вице-премьера Ольги Голодец.

Поручение появилось после того, как из разработанного Минздравом России проекта плана мероприятий по реализации стратегии борьбы с распространением ВИЧ в РФ исчез пункт о возможном снятии таких ограничений, что было сделано по настоянию Минфина и Минэкономики, сообщил «Коммерсантъ» 13 февраля.

Источник: МедВестник

Теги:
Места: Россия
События: СПИД
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