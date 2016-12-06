Погибшие в Алеппо медики – две медсестры из Биробиджана

Жертвами предпринятой 5 декабря атаки боевиков на российский мобильный госпиталь в сирийском Алеппо стали медсестры из военного госпиталя Биробиджана, сообщил «Интерфаксу» начальник административного отделения этого медучреждения Виталий Красовский.

По его словам, две эти сотрудницы в составе группы медиков из четырех человек были направлены в Сирию 30 ноября. Прежде эта группа уже работала в Сирии в 2016 году и через три месяца благополучно вернулась на родину. Сейчас два других медика из биробиджанского госпиталя остаются выполнять задание в Сирии.

Виталий Красовский сообщил, что женщинам было около 40 лет. Похороны будут организованы 8-9 декабря.

Источник: МедВестник

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Здоровье»