Почему женщины соглашаются на пластику?

Иметь красивую внешность от природы суждено не всем. У каждого есть свои недостатки. Некоторым они мешают вести спокойную и счастливую жизнь.

В поисках прекрасного некоторые женщины могут пойти на самые крайние меры, чтобы получить признание, самоудовлетворение и новые возможности. Когда девушке всего 20 лет, она стремится стать еще лучше, еще красивее, а с возрастом хочется вернуть молодость и выглядеть «хотя бы на 30». Однако понять, что заставляет женщин менять свой привычный облик, порой достаточно сложно.

Но мы попробуем рассмотреть самые распространенные причины вместе с Дмитрием Скворцовым, пластическим хирургом, автором методики коррекции щек «Французские щечки».

Субъективные причины

Не секрет, что многие женщины хотят выглядеть более сексуально и молодо. За последние два года популярность маммопластики и глютеопластики становится все заметнее. Молодых девушек часто не устраивает размер груди или форма ягодиц, недостаточно пухлые губы или слишком длинный нос. В погоне за новыми тенденциями женщины порой не различают необходимость и забаву.

В вопросе изменения внешности показательным фактором для многих выступает мнение окружающих, особенно советы спутника жизни. Если он прямо заявляет, что у его девушки слишком плоская попа, будьте уверены, это травма, которая может беспокоить до тех пор, пока проблема каким-либо способом не решится.

К субъективным причинам можно отнести и психологический фактор. Женщины с нездоровой психикой, живущие только ради себя, становятся жертвами красоты. За одной операцией следует другая и так до тех пор, пока все операции не будут испробованы.

Комплексы их детства – это еще одна субъективная причина. В 20% случаев женщины мечтают избавиться от комплекса, который их преследует со школьной парты. Однако не все по этой причине решаются на пластику в силу недостаточности средств или боязни хирургического вмешательства.

Объективные причины

Пластическая хирургия – это не только способ приукрасить свою внешность, но и возможность устранить различного рода дефекты, послеоперационные последствия и последствия несчастных случаев.

Эстетические причины приводят женщин к пластическому хирургу довольно часто (70%). Растяжки, дряблая кожа, жировые отложения, родинки, папилломы, рубцы, шрамы – все это устранить хирургически достаточно просто и в большинстве случаев остается единственно возможным. В 30% случаях к пластике обращаются люди с реконструктивными причинами.

Одной из самых востребованных операций в данном случае является ринопластика (пластика носа). Реконструктивная пластическая хирургия способна вернуть человека к жизни после перенесенных травм, ожогов, устранить грубые рубцы, серьезные дефекты лица и тела.

P.S.

Помните: красота - это огромный труд не только пластического хирурга, косметолога, диетолога, но и каждого из нас. Однако в погоне за лучшей внешностью не все понимают колоссальную ответственность за свое здоровье, которое может оказаться под ударом.

Вспомним, например, знаменитого Майкла Джексона, рекордсмена по количеству пластических операций. Пластика превратила выдающегося человека в «подобие красоты» и не раз сыграла злую шутку.

Люди боятся пластических операций, но еще больше они боятся быть отвергнутыми, боятся однажды проснуться и увидеть первые морщины, мешки под глазами, обвисшие щеки. Однако это не повод ложиться под нож, а, скорее, повод задуматься над своим образом жизни и своими мыслями.

А если так сложилось, что пластика все же необходима, обязательно следует посоветоваться с хорошим специалистом.

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