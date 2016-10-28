Почему женщинам нравятся плохие парни, а мужчинам — недоступные девушки?

Рассмотрим эти феномены не только с психологической точки зрения, но и с эволюционной и биологической. Итак, плохие парни. Что именно привлекает в этом? Наверное, не неряшливость или вредные привычки, будь то табак или алкоголь. Ведь вряд ли кого привлечет неряшливый алкоголик с запахом давно немытого тела и неприятного запахаизо рта.

Поэтому такие плохие парни не вдохновляют, верно? Теперь берем, например, байкера, на быстром, мощном и красивом мотоцикле, смелого, уверенного в себе, пусть даже и с наколками на правом плече и проницательным взглядом. И уже несколько другая картина. Ключевые слова — уверенность, цельность. Смелость, которая берет как города, так и женские сердца. Это сила. Тестостерон. Сексуальное влечение. Напор, от которого порой у некоторых дам слабеют ноги и кружится голова. Это способность защитить и добыть средства для существования у менее доминантных самцов.

«Долг родителей — с детства объяснить своим дочерям существенную разницу между цельным мужчиной, способным добиваться своих целей, умеющим преодолевать, и асоциальным типом с вызывающим поведением».

Ирония судьбы в том, что, плохо различая оттенки личности и поведения, в опьянении эндорфинами, можно и ошибиться. И смелый, романтичный герой может оказаться со временем на самом деле всего лишь возбудимым психопатом, который может ударить наотмашь по лицу свою даму только из-за того, что ему показалось, что она улыбнулась знакомому. «Эх, мамочка, на саночках каталась я не с тем... Как мамочка же ты была права...», — пелось в одной известной песне.

Этот этап особенно важен для девушек, когда они только начинают отношения и ищут своего героя. И некоторые «герои» могут оставить раны на всю жизнь. Родители могут весьма переживать за своих дочерей в период начала отношений. Поэтому их долг — с детства объяснить своим дочерям существенную разницу между цельным мужчиной, способным добиваться своих целей, умеющим преодолевать, и асоциальным типом с вызывающим поведением.

Ведь вызов, протест может интерпретироваться как внутренняя сила. Хотя на самом деле человеку может быть, просто нечем выделиться, кроме как протестом. Есть такие люди: «против» могут, а «за» — не умеют. А ведь эти два типа личности диаметрально противоположные, нацеленные на разрушение или на созидание. Разница в мировосприятии, да и в судьбе порой огромна.

Теперь про недоступных. Здесь несколько схожая ситуация. Есть девушки, которые знают себе цену, а есть те, кто ее набивает. Хотя цена не совсем, наверное, правильное выражение и рождает специфические ассоциации. Итак, девушка, которая знает, чего хочет в жизни, с адекватной самооценкой, не разменивающаяся на мелочи и мелочные отношения, может быть недоступной.

А можно сказать — избирательной. Наверное, это гармоничный вариант. Она не дрейфует по диванам любвеобильных джентльменов, она считает, что секс — это не телодвижения, а прежде всего отношения. И, наверное, неплохо, что она ищет своего мужчину, которым сможет восхищаться. Да, на пути она может отказывать другим. Умная и добрая женщина сможет это сделать так, чтобы не унизить и не оскорбить мужчину.

На приеме я часто напоминаю женщинам простую истину о том, что важно относиться к людям так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Ведь все вернется: и зло, и добро. Если же кто-то не умеет правильно заканчивать неначавшиеся отношения, этому нужно учиться.

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