ТОП пластических операций

Поскольку пластическая хирургия с каждым годом становится более востребованной, мы решили сделать топ самых популярных пластических операций за текущий год. Появляются новые методики, технологии, отрасль развивается и выходит на совершенно новый уровень.

Чтобы выглядеть молодо и красиво порой недостаточно простых домашних методов, особенно если дело касается возрастных изменений. Процент женщин, которые соглашаются на коррекцию своей внешности растет, это связано с появлением новых модных тенденций и тем, что люди перестали бояться критики, говорит эксперт. В 2016 году популярность маммопластики стала снижаться, а глютеопластики возрастать. Появилась востребованность в коррекции скул и носа.

Попробуем выделить топ самых популярных пластических операций текущего года вместе с Дмитрием Скворцовым, хирургом второй квалификационной категории, пластическим хирургом.

7 место

Интимная пластика

Лабиопластика – процедура, которая не так давно была на грани скандала, становится все более популярной. Многие женщины испытывают явный дискомфорт в интимных вопросах, особенно после перенесенных заболеваний или родов. Им неловко заниматься спортом, появляться в купальнике или же при соблюдении гигиены. Пластическая хирургия достигла высокого уровня и теперь, чтобы снова почувствовать себя желанной, женщине достаточно перешагнуть через свои страхи и кабинет пластического хирурга

6 место

Ринопластика

Одна из самых древних пластических операций на протяжении многих столетий остается востребованной. Очень часто люди недовольны формой или размером своего носа. Встречаются случаи, когда необходима деформация носа после перенесенных травм или для устранения врождённых дефектов. Но так или иначе, ринопластика способна кардинально поменять внешний вид, а с учетом компьютерного моделирования, это не станет неожиданностью для человека.

5 место

Блефаропластика

Изменить разрез глаз, убрать морщины, складки, избыток кожи, мешки под глазами – все это становится возможным с блефаропластикой. После 35 лет начинают пугать первые признаки старения кожи. Поэтому популярность этой операции очевидна, кому нравятся излишки жировой ткани?! К блефаропластике начинают чаще обращаться мужчины, что тоже уже перестало быть удивительным.

4 место

Маммопластика

За последние два года необходимость в изменении формы и размера груди стала снижаться. Однако это не мешает популярности маммопластики, а, скорее, наоборот вызывает массу дискуссий. Женщины с большим бюстом чувствуют себя более расковано и не скрывают свои искусственные прелести. К пластике груди обращаются не только в интересах эстетики, но и в случаях коррекции после грудного вскармливания, гипертрофированности груди, устранения онкологических последствий.

3 место

Липосакция

Несмотря на сложность проведения липосакции и побочные эффекты, операция остается популярной на протяжении последнего десятилетия. С проблемой лишнего жира человечество сталкивается постоянно, это связано не только с возрастными изменениями, но и с неправильной работой организма и перееданием. Одной из самых востребованных видов липосакции остается ультразвуковая (безоперационная), при которой разрушенные жировые клетки выводятся из организма самостоятельно. Для некоторых пластическая хирургия становится спасением, которое может изменить не только внешность, но и жизнь. Однако нужно помнить о цене, которую приходится заплатить, так как удаление больших объемов жира потенциально опасно для здоровья человека.

2 место

Глютеопластика

Красота становится все более доступной, а это значит, что пластическая хирургия становится зависимой от модных тенденций. В нынешнем году среди женщин стало популярным иметь большие ягодицы. Глютеопластика возникла сравнительно недавно и уже имеет огромный успех. В Древней Персии женские ягодицы выступали эталоном красоты, а в Древнем Египте небольшой размер округлостей мог даже помешать замужеству. Сегодня же «бразильские попы» вызывают особое восхищение у мужчин и ненависть у некоторых женщин.

1 место

Удаление комков Биша

Эстетическая операция по удалению комков Биша по праву занимает лидирующую позицию. Чрезмерная округлость щек стала вызывать у людей не только недовольство, но и дискомфорт. Впалые щеки придают выразительность, утонченность, молодость. По словам эксперта, это изюминка, которая особенно привлекает. Пластическая операция по коррекции щек завоевала популярность и среди мужчин.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Здоровье»