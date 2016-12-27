Минздрав переходит на модульное образование
Минздрав переходит на модульное образование

Глава ведомства рассказала о грядущих новшествах в сфере подготовки врачей

Главным трендом 2017 года станет непрерывное медицинское образование с переносом центра образования на рабочее место врача, переходом на кредитную систему оценки теоретических знаний и распространением симуляционных центров. Об этом сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на совместном заседании общего собрания Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов» и Совета деканов медицинских факультетов и директоров медицинских институтов государственных университетов Минобрнауки России. Мероприятие состоялось 27 декабря в РУДН.

Она сообщила, что на сегодняшний день подготовлено 6 тыс. образовательных программ для врачей, из них около 2 тыс. – для врачей первичного звена. Эти образовательные программы трехмодульные, состоят из теоретического курса, симуляционного цикла для отработки навыков, а также стажировки на рабочем месте. «Каждый врач, попадая в систему, имеет право выбирать индивидуальную траекторию собственного развития. Мы планируем переходить на модульное образование, которое бесконечно может повышать квалификацию каждого специалиста и размывать границы его специальности со смежными зонами», – сказала министр.

Она напомнила, что с 2015 года законодательно закреплена возможность резервирования денег  в территориальных фондах ОМС, в том числе на образовательную деятельность – образовательный сертификат. «За этот год в этих резервах накопилось 6,5 миллиарда рублей, к концу года израсходовано только 3,6 миллиарда рублей», – сообщила Вероника Скворцова.

Кроме трехкомпонентных программ созданы специальные интерактивные модули самообразования, которые засчитываются по кредитной системе НМО с оценкой КПД усвояемости знаний. Таких модулей создано уже 540, в 2017-м  будет 1000, а в 2018-м – 2 тысячи. Это модули, которые позволяют решать ситуационные задачи, анализировать результаты диагностических, инструментальных, лабораторных тестов. Глава Минздрава сообщила, что в стране действует уже 80 симуляционных центров по разным направлениям медицины. «Переход на систему аккредитации и реаккредитации позволит резко повысить уровень подготовки специалистов», – заключила Вероника Скворцова.

Источник: МедВестник

В кардиологии появилась новая специальность Далее в рубрике В кардиологии появилась новая специальностьКардиоонкология изучает злокачественные образования сердца

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО