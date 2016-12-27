Минздрав переходит на модульное образование

Главным трендом 2017 года станет непрерывное медицинское образование с переносом центра образования на рабочее место врача, переходом на кредитную систему оценки теоретических знаний и распространением симуляционных центров. Об этом сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на совместном заседании общего собрания Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов» и Совета деканов медицинских факультетов и директоров медицинских институтов государственных университетов Минобрнауки России. Мероприятие состоялось 27 декабря в РУДН.

Она сообщила, что на сегодняшний день подготовлено 6 тыс. образовательных программ для врачей, из них около 2 тыс. – для врачей первичного звена. Эти образовательные программы трехмодульные, состоят из теоретического курса, симуляционного цикла для отработки навыков, а также стажировки на рабочем месте. «Каждый врач, попадая в систему, имеет право выбирать индивидуальную траекторию собственного развития. Мы планируем переходить на модульное образование, которое бесконечно может повышать квалификацию каждого специалиста и размывать границы его специальности со смежными зонами», – сказала министр.

Она напомнила, что с 2015 года законодательно закреплена возможность резервирования денег в территориальных фондах ОМС, в том числе на образовательную деятельность – образовательный сертификат. «За этот год в этих резервах накопилось 6,5 миллиарда рублей, к концу года израсходовано только 3,6 миллиарда рублей», – сообщила Вероника Скворцова.

Кроме трехкомпонентных программ созданы специальные интерактивные модули самообразования, которые засчитываются по кредитной системе НМО с оценкой КПД усвояемости знаний. Таких модулей создано уже 540, в 2017-м будет 1000, а в 2018-м – 2 тысячи. Это модули, которые позволяют решать ситуационные задачи, анализировать результаты диагностических, инструментальных, лабораторных тестов. Глава Минздрава сообщила, что в стране действует уже 80 симуляционных центров по разным направлениям медицины. «Переход на систему аккредитации и реаккредитации позволит резко повысить уровень подготовки специалистов», – заключила Вероника Скворцова.

Источник: МедВестник

Далее в рубрике