Минздрав корректирует программу «Развитие здравоохранения»

Изменения касаются главным образом объемов бюджетных ассигнований на ее реализацию и ожидаемых результатов.

Кроме того, согласно паспорту проекта постановления Правительства о внесении изменений в программу «Развитие здравоохранения», опубликованному для общественного обсуждения, будет дополнен список подпрограмм. Предложены к реализации Подпрограмма Д «Организация обязательного медицинского страхования граждан РФ» и Подпрограмма И «Развитие скорой медицинской помощи».

Что касается денежной части, если в прежнем варианте госпрограммы ее финансирование на период до 2020 года предусматривалось за счет федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов РФ и средств Фонда обязательного медицинского страхования, сейчас ответственность за обеспечение этой программы финансовыми ресурсами возложена только на федеральный бюджет и ФОМС. В результате в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы» наблюдается существенное снижение сумм. Так, если ранее на реализацию программы в 2017 году предусматривалось направить 3,4 трлн рублей, то сейчас эта сумма составляет немногим более 2 трлн.

Изменения в ожидаемых результатах реализации программы носят как позитивный, так и негативный характер. Так, сейчас Минздрав надеется добиться к 2020 году снижения младенческой смертности до 5,4 случая на 1000 родившихся живыми, притом, что три года назад этот показатель прогнозировался на уровне 6,4 случая на 1000 родившихся живыми. Но при этом показатель смертности от всех причин планируется снизить до 13 случаев на 1000 населения вместо прежних 11,4 случая. Показатели снижения смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований (в том числе, злокачественных) в измененной программе остались на прежнем уровне - 622,4 случая и 190 случаев на 100 тыс. населения соответственно. А вот смертность от туберкулеза предполагается снизить сразу до 8,7 случая вместо оджидаемых ранее 11,2 случая на 100 тыс. населения.

Скорректированы также в сторону понижения показатели обеспеченности врачами и количества среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача. Если ранее планировалось, что на 10 тыс. населения к 2020 году будет достаточно 40,2 врача, сейчас этот показатель предлагается снизить до 37,5 специалиста. При этом на одного врача будет приходиться уже не 3 представителя среднего медицинского персонала, а лишь 2,8.



источник: МедВестник

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