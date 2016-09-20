Красота по-новому

Популярность пластической хирургии растет с каждым днем. С развитием и совершенствованием отрасли приходят новые тренды, которые диктуют многим людям не только современность того или иного образа, но и разумность. Девушки хотят быть более сексуальными, женщины – молодыми, мужчины – эстетичными.

А все потому, что люди стали обращать внимание не только на стиль своего гардероба, но и на свою фигуру. Стало популярным заниматься спортом, придерживаться здорового питания, быть в тонусе и просто жить. О самых важных трендах пластической хирургии 2016 года поговорим подробнее с Дмитрием Скворцовым, пластическим хирургом клиники пластической хирургии и косметологии.

Тренд №1: Естественная красота

Естественную красоту надо беречь. В каждом человеке есть своя изюминка, она может заключаться в безупречной улыбке, походке, в чистой душе. Главное – суметь ее распознать. Пластическая хирургия в последнее время стала уделять огромное внимание естественности и старается с минимальным вмешательством и максимальным результатом устранить видимые дефекты кожи.

Тренд № 2: Минимализм

Минимализм в пластической хирургии стал занимать существенную роль. А это говорит о том, что реабилитационный период стал менее опасным и длительным. Многих операций люди перестали бояться, так как они проводятся с применением лазерных технологий, что сокращает травматизм и оставляет едва заметную линию, которая достаточно быстро заживает. Технологии становятся все более продуманными, а красота – доступнее.

Тренд № 3: Пластика по-мужски

Уже не секрет, что мужчины стали так же тщательно следить за собой, как и женщины. Это значит, что появилась востребованность в поисках особых методик пластической хирургии для представителей сильного пола. К специалисту их приводит чаще всего избыточный вес, реконструктивные причины и интимный вопрос. Пластическая хирургия стала спасением как для женщин, так и для мужчин. Это дает еще больший стимул для развития отрасли и, возможно, в скором времени разговоры о пластике среди мужчин станет нормой.

Тренд № 4: «Французские щечки»

Среди голливудских звезд стало модным удалять комки Биша. Это дало толчок рождению нового тренда. Стали появляться новые методики коррекции скул. «Французские щечки» - технология, которая создает аккуратный овал лица, стала необычайно востребована среди русских девушек. Комки Биша начали мешать не только женщинам, но и мужчинам. Говорят, что выпуклые щеки создают четкий контур и придают лицу молодость.

Тренд №5: Большие ягодицы

Борьба пышной груди и больших ягодиц наконец-то закончилась. Мода поменяла свою траекторию и сегодня иметь «бразильскую попу» мечтает каждая девушка. Стойкие спортсменки продолжают доказывать, что спорт способен придать ягодицам желаемую форму, а некоторые пробуют коррекцию с помощью имплантатов. У каждого человека свои методы достижения результата, но цель одна – увеличить ягодицы. И как бы ни критиковали новую моду, упругие формы вызывают только восхищение среди мужчин.

Возможности пластической хирургии творят чудеса. Устранить дефект, воплотить давно забытую мечту, дать шанс быть в центре внимания, стать желанной – искусные руки пластического хирурга, кажется, могут все это сделать. Однако есть то, что не сможет изменить ни один специалист – внутренний мир и душевную красоту. Иногда стоит лишь изменить мысли, как все вокруг становится прекраснее. Поэтому не спешите менять свой облик. Возможно, вместе с ним уйдет ваша индивидуальность и то, что действительно привлекает.

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