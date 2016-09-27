Константин Седов: «Повысить качество жизни и излечимым, и неизлечимым пациентам – наша общая обязанность»

Константин Седов, художественный руководжитель АНО «Больничные клоуны», отвечает на вопросы «Русской планеты» о больничной клоунаде, жизненных целях и медицине.

- Что такое сегодня больничная клоунада?

- Для большинства людей лечение изначально связано с сильным стрессом не только у пациента, но и у близких членов семьи. Особенно остро это переживают дети. Первая госпитализация, когда ребенок только попадает в незнакомую больничную среду, вызывает у него чувство опасности. Родители детей, если мы говорим о тяжелых заболеваниях, например с онкологическим диагнозом, часто шокированы, и несмотря на попытки скрыть от ребенка свою тревогу, все равно передают ему дополнительную подавленность.

Ребенок чувствует, что происходит что-то серьезное и боится. После преодоления первого шока появляются другие осложнения, связанные и с болезненностью лечения, и с необходимостью изоляции от сверстников, и неприятными побочными осложнениями: тошнотой, рвотой, усталостью, иммуносупрессией. С учетом всего этого, как правило, невозможно однозначно разграничить соматические симптомы, связанные с основным диагнозом, и психические осложнения, которые могут возникнуть.

Автор фото Ефим Эрихман. Фотографии с рыбалки Дома с Маяком (2.8.2016)

Несмотря на то, что психологическая помощь занимает значительное место в сфере медицинских услуг, с учетом количества больных детей она не всегда способна обеспечить достаточную позитивную стимуляцию детских пациентов. И тут на помощь медицине приходит в том числе и больничная клоунада, способная поддержать интересы ребенка. Больничный клоун приглашает детей поиграть вместе, помогает переключить ребенка с пассивной роли пациента на более активную, помочь ему реализовать его потенциал даже в больничных стенах.

- Как вы сами пришли к этому?

- Я начал заниматься больничной клоунадой еще в годы обучения в ВШЭ в 2005 году. В качестве волонтера Регионального общественного благотворительного фонда помощи тяжелобольным и обездоленным детям при РДКБ я начал регулярно посещать отделения и работать с детьми. Периодически со мной к выходам присоединялись друзья из студенческого театра ВШЭ.

Параллельно я прошел обучение в швейцарской организации больничных клоунов Theodora и начал собирать команду. В 2008 году у нас появилась первая Школа клоунов и специально созданная в РДКБ постоянная клоунская служба.

C 2010 года АНО «Больничные клоуны» наладило регулярную работу больничных клоунов в медицинских учреждениях в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Рязани, Орле, Казани. За время своей работы преподаватели организации провели мастер-классы по больничной клоунаде для инициативных групп из 14 городов России, включая Сибирь и Дальний Восток, а также для коллег из городов Белоруссии (Гомель, Витебск), Украины (Запорожье, Ровно, Кривой Рог) и Киргизстана (Бишкек).

Кроме этого, за эти годы появились другие команды, занимающиеся больничной клоунадой. Очень радостно, что это направление продолжает развиваться, расти, увеличиваться, пополняться новыми клоунами.

- Это уникальное ваше изобретение в России сегодня? Есть ли в других странах такие организации?

- В мире больничную клоунаду принято делить на профессиональную и клоунскую. Клоунская поддерживается энтузиазмом клоунов, людей с горячим сердцем и чистыми помыслами. В России – это более организованные и подготавливающие своих клоунов люди из команды «Больничный клоун», а также АНО «Партнеры по Радости» из Томска, Funni Nose из Белоруссии, и множество команд волонтеров из регионов России (Хабаровск, Южно-Сахалинск, Красноярск, Барнаул, Новосибирск), «Шелтер плюс» из Белоруссии и Украины.

Профессиональная больничная клоунада тоже широко представлена разными командами. В США – Clown Care Unit, в Париже – Rire Médicine, Theodora в 8 странах мира, Red Noses в 6 странах, Clinik Clown в Голландии, PayaSOSpital. В России самая крупная профессиональная организация больничных клоунов – это АНО «Больничные клоуны», имеющая своих штатных клоунов-актеров в Москве, Санкт Петербурге, Орле, Рязани, Ростове-на-Дону, Казани.

- Сколько человек у вас работает?

- На сегодняшний момент наш коллектив насчитывает 50 профессиональных больничных клоунов. Кроме штатных больничных клоунов мы поддерживаем контакт, помогаем, обучаем, делимся опытом с примерно сотней ребят, занимающимися больничной клоунадой в России и СНГ. В основном это актеры, но есть и прошедшие специальную подготовку педагоги, психологи, обычные менеджеры. Я вот по образованию юрист.

- Что самое сложное в вашей работе?

- Как и во время благотворительности, сложнее всего знать, что ты можешь помочь, облегчить страдание, но не иметь возможности это сделать. И здесь много разных вариантов. Для меня, как для руководителя организации, это в большой степени финансовая ответственность перед сотрудниками. Для наших клоунов больничная клоунада – это не просто хобби или способ удовлетворения личных амбиций. Клоунада – это профессия. Наши больничные клоуны ежедневно совершают выходы в больницы и проводят там много часов с детьми, родителями, врачами.

Для них это работа, труд, который должен быть оплачен. И я соответственно должен находить пути финансирования их работы. К сожалению, в нашей стране еще не до конца сформировалась культура благотворительности. И мы часто обсуждаем это с коллегами из других фондов. Считается, что благотворительность – это что-то бесплатное, и ей можно заниматься на досуге, после основной высокооплачиваемой работы. Но в реальности совмещать не получается ни у кого. Приходится делать выбор – идти к детям или в офис. И это тоже сложность. Это ставит, например, другую дилемму – финансовое благополучие семьи или реализация твоих благих намерений.

- Вспомните самый яркий случай из практики. Что радует, что огорчает?

- Практически каждый ребенок – это и есть яркий случай. Когда ты заходишь в отделение, ты видишь подавленных, обиженных, угнетенных детей. В процессе работы ты видишь их преображение, их раскрытие, доверие к тебе. Это не может не радовать. Иногда на это требуется время.

Например, в отделениях для онкологических и онкогематологических заболеваний дети могут находиться и месяцы, и годы. С кем-то налаживается контакт сразу, кто-то начинает видеть в тебе друга через несколько сеансов. Всегда радостно, когда ребенка выписывают с улучшением, с ремиссией. Иногда, к сожалению, бывает по-другому. С некоторыми родителями мы до сих пор держим связь.

- Сегодня потихоньку развивается паллиативная медицина. Конечно, остаются и проблемы, для решения которых нужно приложить огромные усилия. Как вы считаете, настанет ли день, когда проблем в медицине не будет?

- Сфера благотворительности, фонды находятся на сильном подъеме в России. У населения увеличивается спрос на благие поступки, и они охотнее помогают «активистам» финансово. Первый детский хоспис, который полностью содержится на частные пожертвования, тому пример. Сотрудники хосписа ведут тяжелейшую работу со своими подопечными и их семьями.

Без их колоссального труда мир был бы хуже. Очень часто они проводят прекрасные мероприятия для детей и членов их семей – это и лагеря, и различные поездки, во всем этом мы принимаем участие. Мы охотно сотрудничаем со всеми фондами, которые нас приглашают поддержать их подопечных. Сейчас мы работаем не только с детьми, страдающими от заболеваний различной тяжести, но и с детьми в интернатах, с пациентами взрослых отделений, с подопечными домов инвалидов и престарелых.

Все медицинские проблемы, наверное, не решатся никогда, нужно быть реалистами. Но повысить качество жизни и излечимым, и неизлечимым пациентам – наша общая обязанность. И для этого нужно использовать все инструменты – и качественные откашлеватели, и удобные медицинские кровати, и эффективные препараты, и средства психологической помощи, в том числе и больничную клоунаду.

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