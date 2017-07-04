Жить вредно?

Бывает так, что иммунная система ополчается против собственного организма. Например, при диабете I-го типа нападает на клетки, производящие инсулин, а при ревматоидном артрите – на суставы. К таким заболеваниям еще относят рассеянный склероз, системную красную волчанку, миастению, склеродермию, язвенный колит, панкреатит и даже крапивницу и миокардиты. Список очень большой. Есть мнение, что спровоцировать аутоиммунные заболевания могут переохлаждение, стресс, вирусные инфекции и даже травмы. Но до конца пока ничего не ясно.

Очень важно, что площадкой Первого международного аутоиммунного конгресса «Мост между Востоком и Западом» стал именно Санкт-Петербургский государственный университет — крупнейшее научно-образовательное учреждение, объединившее в себе свыше 100 исследовательских лабораторий. Именно здесь в декабре 2016 года на средства единственного в пятом конкурсе мегагранта Правительства России по клинической медицине была открыта лаборатория «Мозаика аутоиммунитета», которую возглавил всемирно известный специалист в области изучения, лечения и профилактики аутоиммунных заболеваний Иегуда Шенфельд.

Конгресс собрал более 350 участников со всего мира и свыше 40 ведущих экспертов в области аутоиммунных заболеваний. Обсуждался широкий спектр тем. Эксперты рассказали, что, как ни странно, люди, страдающие аутоиммунными заболеваниями, часто имеют сильную иммунную систему. К тому же рисков заболеть больше именно у представительниц прекрасного пола, потому что организм женщины обычно гораздо лучше мужского противостоит инфекциям.

«Мы как бы сравниваем два автомобиля: гоночный и тихоходный, - привел пример профессор Шенфельд. - Если быстрая машина попадет в аварию, то последствия будут серьезными, а с медленным автомобилем при столкновении ничего особенного не произойдет. Так же обстоят дела и с защитой организма: люди, эволюционно и генетически получившие более сильную иммунную систему, чаще подвержены аутоиммунным заболеваниям».

Эксперт отметил, что сейчас у каждого пятого жителя Земли есть подобный недуг, а распространение этих болезней тесно связано с рядом внешних факторов, среди которых использование алюминия и других усиливающих иммунный ответ веществ, а также силиконовые имплантаты, гормональные контрацептивы, ночные перелеты и множество других. Причем, один из самых опасных - курение.

«Когда человек курит, в его организме активируются особые ферменты, которые запускают образование цитруллинированных белков, а эти белки являются сильными аутоантигенами. Они-то и могут привести к возникновению ревматоидного артрита - одной из самых распространенных аутоиммунных болезней, поражающей суставы и весь организм, - объяснил заведующий кафедрой Патологии СПбГУ, заместитель заведующего лабораторией «Мозаика аутоиммунитета» Леонид Чурилов. - К примеру, в Европе, когда туда еще не завезли табак из Америки, такого заболевания в принципе не существовало! Что подтверждают находки скелетов тысячелетней давности. Словом, сегодня твердо установлено, что курить вредно не только из-за рака легких, но еще и из-за ревматоидного артрита».

Как отметил профессор Шенфельд, иммунная система страдает и во время длительных перелетов, когда человек переживает так называемый «джетлаг» - синдром смены часового пояса. В это время в организме нарушается ритмическая выработка определенных гормонов, влияющих на иммунную систему. Еще один фактор риска - силиконовые имплантаты, из которых силикон попадает в органы и ткани, хронически возбуждая иммунную систему. Этот факт, отмечает Иегуда Шенфельд, связан не только с развитием аутоиммунных болезней, но и с лимфомой молочных желез.

Все участники конгресса получили созданное авторами из 15 стран при участии ученых СПбГУ «Руководство по аутоиммунным заболеваниям для врачей общей практики».

Напомним, что сегодня одними из приоритетных направлений развития СПбГУ стали биомедицина и здоровье человека, поэтому там активно развиваются биомедицинские центры, возглавляемые ведущими зарубежными и российскими учеными. Среди них — Институт трансляционной биомедицины, Центр геномной биоинформатики, Центр алгоритмической биотехнологии, центр «Биобанк» и многие другие.

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