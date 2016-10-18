Гриппу и простуде нет. Профилактика

Осень – сезон гриппа и простуд. По оценке Всемирной организации здравоохранения, грипп поражает 5-10% взрослых и 20-30% детей ежегодно в мире. По статистике, в январе-декабре 2015 г. в России гриппом переболело более 49 тысяч россиян. Из них - 659 человек с лабораторно подтвержденным гриппом умерли. Однако число заболевших гриппом с учетом не обратившихся за медицинской помощью и необследованных значительно больше. Большинство умерших имели хронические заболевания и были не привиты против гриппа.

Грипп – острое инфекционное заболевание, которым заболеть может каждый. Он легко передается от человека к человеку, быстро распространяется и приводит к развитию эпидемии. Возбудителем является вирус, который от инфицированных людей попадает в носоглотку окружающих. Болезнь может приводить к госпитализации и смерти.

Особенно важно быть осторожным тем, кто находится в группе риска. Это дети с 6-месячного возраста, в том числе дети, посещающие детские учреждения, школьники, сотрудники медицинских и образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания, люди старше 60 лет, студенты, беременные, пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и др.).

Для сезонного гриппа характерны внезапное появление плохое самочувствие, высокой температуры, боль в горле и насморк, головная боль, кашель, боль в суставах и мышцах. Заразиться гриппом можно воздушно-капельным или пероральным путем, при этом чаще всего происходит воздушно-капельное заражение.

Есть несколько форм течения болезни: легкая, средней тяжести, тяжелая, гипертоксическая и молниеносная. Необходимо внимательно следить за симптомами больного – повышение температуры больше 38 градусов, изменения задней стенки глотки, покраснение глаз, заложенность носа, сухой кашель, боль в грудной клетке, охриплость, носовые кровотечения, судороги, галлюцинации, рвота, признаки отека головного мозга, инфекционно-токсический шок. Все эти проявления болезни говорят о необходимости срочного медицинского осмотра или госпитализации.

Сегодня, по словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ, д. м. н., профессора И. В. Шестаковой, эпидемический подъем заболеваемости гриппом прогнозируется в конце декабря 2016 года - начале января 2017 года. Каждая вспышка гриппа наносит колоссальный ущерб не только здоровью населения, но и экономике всей страны. Шестакова говорит: «Например, в 2014 году на лечение пациентов с ОРВИ и гриппом было потрачено около 380 млрд рублей, что составило более 80% затрат из всех анализируемых 34 инфекционных и паразитарных нозологий. Только один случай острой инфекции верхних дыхательных путей стоит государству 13 370 рублей, а гриппа – 22 900 рублей. Мы говорим о заболевании, протекающем без осложнений».

Мировая статистика говорит о том, что вакцинация защищает от гриппа более 80% привитых, способствует снижению уровня заболеваемости гриппом у непривитых в 2 раза, снизит риск инфаркта на 45%, инсульта на 25%. А у привитых заболевших не бывает осложнений, и они не умирают.

В качестве профилактики гриппа эксперты рекомендуют:

избегать людных мест;

тщательно мыть руки после посещения улицы;

проветривать помещение и проводить влажную уборку;

употреблять поливитамины, есть фрукты и овощи, богатые витаминами С, А;

избегать переохлаждения и перегрева;

достаточно отдыхать, хорошо питаться;

носить марлевую повязку;

принимать противовирусных лекарств, которые применяются во время эпидемий;

вакцинироваться. Вакцинация поможет развить защитные антитела. Она проводится от конкретного подтипа вируса и не работает в случае эпидемии другого подтипа. В первую очередь нужно на вакцинацию обратить внимание людям из групп риска, часто болеющим ОРЗ и ОРВИ и всем, кто работает с большим количеством людей.

Если рядом с вами находится больной человек, нужно соблюдать санитарный режим. У него должна быть своя ложка, чашка, полотенце, чтобы исключить возможность передачи инфекции. С профилактической целью возможно принимать противовирусные препараты, но только те, которые имеют доказанную эффективность (прием эффективных противовирусных препаратов должен быть в первые 48 часов от начала болезни).

Важно также помнить, что самолечение без консультации с врачом может не просто оказаться не эффективным, но и привести к тяжелым осложнениям.

Соблюдайте меры профилактики и будьте здоровы!

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