Как говорить с ребенком об алкоголе

Социологи говорят, что большая часть подростков в России знакомится со спиртным в 12-15 лет, как правило, впервые — в кругу семьи, а вовсе не на улице. Большинство родителей уверены, что лучше дать ребенку попробовать алкоголь дома, чем он удовлетворит свое любопытство где-то в подворотне. Значит ли это, что родители осознанно толкают детей на употребление или в этом есть доля здравого смысла? И как вообще разговаривать с детьми на эту тему? Отвечает врач психиатр-нарколог Валентина Аванесова.

— В каком возрасте лучше всего впервые серьезно поговорить с ребенком об алкоголе?

- Когда он начинает сам проявлять интерес к этому вопросу. Как правило, это происходит в 10-11 лет. Любой ребенок имеет опыт общения с детьми старше, у которых уже был личный контакт с алкоголем, знает, что мама или папа дома могут «выпить», видят спиртное в фильмах и даже мультиках. Детям свойственно исследовать этот мир. Поэтому в какой-то момент спиртное также становится предметом интереса. И тут важно не просто говорить нет или уходить от ответов, а честно поговорить с ним на эту тему.

Как правило, дети, друзья которых рассказывали им о личном опыте употребления, интересуются, можно ли им тоже попробовать алкоголь. Понятно, что наливать ребенку в таком возрасте спиртное, как минимум, непедагогично, но можно дать понюхать какой-нибудь крепкий алкоголь типа виски или водки. Скорее всего, желание попробовать у ребенка отпадет само, и при этом удовлетворено любопытство. Такой вот подконтрольный «контакт» — ему теперь тоже будет о чем рассказать сверстникам. Тогда же можно поговорить про такое заболевание, как алкоголизм. А вообще, на мой взгляд, очень важно рассказывать ребенку и личным примером показывать, что такое культура употребления алкоголя.

— Можно ли ребенку предлагать дома алкоголь?

- Вопрос довольно сложный. Дело в том, что если в семье нет проблем с алкоголем — никто из ближайших родственников не болен алкоголизмом — скорее, да, чем нет. Если интерес есть, ребенок его все равно удовлетворит, вопрос в том, дома или за его пределами. Но нельзя настаивать на употреблении, это очень важно. Можно положительно отреагировать на просьбу подростка 16-17 лет налить ему вина за общим столом или просто предложить, не акцентируя особого внимания на этом. Обычно в этом возрасте многие дети занимаются спортом и они понимают, что спиртное им противопоказано, если они хотят добиться каких-то результатов. Это еще один повод записать подростка в секцию — вместе с тренером проще будет дистанцировать его от спиртного.

Валентина Аванесова

— А если у кого-то из близких проблемы со спиртным, как быть?

- Зависит от конкретной ситуации. Бывает, что от алкоголизма, например, страдает дедушка, при этом его ребенок (мама или папа) не болеет, у него нет зависимости, но есть предрасположенность. У внука тоже есть предрасположенность, но не такая выраженная, как у его родителя. В таком случае пытаться категорически запрещать бесполезно, особенно если родители сами позволяют себе употреблять алкоголь. Нельзя забывать, что в первую очередь важен личный пример. А вот если алкоголизмом страдает, например, папа, и он проходил лечение, живет полноценной жизнью и у него уже много лет стойкая ремиссия, поэтому ребенок о проблеме даже не догадывается, скрывать такое нельзя.

Подростку надо честно рассказать, что на некоторых людей алкоголь действует совсем не так, как на других, что он провоцирует развитие и обострение заболевания, которое нельзя вылечить и всю жизнь приходится держать под контролем. Подросток все равно сделает свой выбор, но ваша задача — предупредить его об опасности. Думаю, не лишним будет сразу же поговорить о том, как можно отказываться от алкоголя, когда его предлагают друзья. В подростковом возрасте довольно сложно быть «белой вороной». Разрешите ему ссылаться на ваш «орлиный глаз и собачий нюх», активную физическую нагрузку и желание добиться результатов в спорте, например. В общем, не оставляйте его наедине с этой информацией, если она для него новая.

— А если ребенок пришел выпившим, что делать?

- Поговорить, но на следующий день. Не стоит ругать — он просто закроется. Если это разовая акция, а не система, то ничего страшного нет. Поговорите с ребенком о том, как и где это было, почему он решил выпить алкоголь, какие чувства он при этом испытывал, понравилось или нет, а потом обязательно скажите о своих ощущениях. Скажите, что вы его/ее любите, заботитесь и понимаете, какой вред в его/ее возрасте может принести алкоголь, поэтому вас этот вопрос очень беспокоит. Расскажите о своем первом опыте употребления алкоголя и что изменилось для вас в этом вопросе с возрастом. Главное, не наказывайте — будьте мудрым старшим другом, даже если очень хочется отвесить подзатыльник.

— А кто должен говорить? Мама или папа?

- Зависит от того, кому ребенок больше доверяет, с кем ему проще, с кем лучше контакт. Это может быть вообще дядя или тетя, крестный или друг семьи. Важно, чтобы ребенок услышал то, что ему хотят рассказать и при этом ощущал себя в безопасности. Именно это чувство — наличия арьергарда в лице семьи и близких — поможет уберечь ребенка от необдуманных поступков.

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