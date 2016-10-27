Формула любви, или У зеркала два лица

Здесь важны психологические различия. И, кажется, именно из-за них между мужчиной и женщиной часто возникают ссоры и недопонимания. Он и она по-разному воспринимают одну ту же ситуацию, по-разному действуют, по-разному чувствуют, разного хотят.

Но так ли мы отличаемся друг от друга? Точно ли дело в наших различиях? Что такое мужское и что такое женское? Если всерьез задаться этим вопросами, то кажется не так просто ответить на них без стереотипов, например: «... по своей природе, как женщина, так и мужчина могут принимать участие во всех делах, однако женщина во всем немощнее мужчины».

Черты типичного мужчины – агрессивность, предприимчивость, доминантность, независимость, эмоциональная закрытость, деловитость, самодостаточность. Черты типичной женщины – тактичность, направленность на общение, нежность, разговорчивость, заинтересованность собственной внешностью, потребность в защите, спокойствие.

Таковы портреты мужчины и женщины в современном обществе. Но может ли женщина быть предприимчивой, самодостаточной и деловой? Или мужчина – заинтересованным собственной внешностью, спокойным и нежным? Так ли немощна женственность? Так в чем же различие между мужским и женским? А как (или через что) вы себя понимаете, осознаете мужчиной/женщиной?

Если обратиться к теории (Платон, Юнг), то хорошо известно, что каждый из нас сочетает в себе женские и мужские черты. У женщин, как правило, но есть исключения, помимо женского тела, в поведении женское является видимым, а мужское - скрытым от внешних глаз, а иногда и от самой женщины. У мужчины (как правило, но бывает и по-другому) мужское становится видимым, а женское скрыто.

Они существуют не отдельно друг от друга, а являются как два звена единой системы. И наша задача - познать и принять то, что скрыто внутри нас. Часто и мужчинам, и женщинам очень трудно дается принять в себе черты противоположного пола. Примером этого может служить феномен гомофобий, когда мужчинам очень трудно принять женские черты в себе.

Или развитие индустрии тренингов формата раскрытия женщины в себе, когда ей трудно признать себя разной. Когда внутри разворачивается конфликт между женской и мужской фигурой, может ли он не влиять на наше отношение к партнеру? Таким образом, отношения между внутренними фигурами часто определяют отношения с нашими внешними партнерами.

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