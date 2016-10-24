Что есть и на каких продуктах экономят россияне
фото: rambler.ru

фото: rambler.ru

Экономим на продуктах сегодня - будем переплачивать за лекарства и врачей завтра

Согласно данным опроса ФОМ за октябрь этого года, за последние полгода более 40% россиян начали экономить на еде. На какой еде не стоит экономить, ответили эксперты национального исследовательского центра «Здоровое питание».

24% россиян экономят на мясе и птице

Исследователи считают, что на мясе и птице экономить не нужно. Эксперты просто говорят о сокращении количества потребляемого мяса и птицы, чтобы сохранить и бюджет, и здоровье. Наше население при росте цен на мясо и птицу переходит на колбасные и мясные полуфабрикаты, такие как колбаса, сосиски. Надо помнить, что в переработанных продуктах содержится не так много мяса, а много различных добавок. Дело, прежде всего, в высоком содержании насыщенных жиров, а также соли и сахара как главных консервантов. В итоге вместо полезной белковой пищи потребители получают больше пустых калорий, а также нагрузку на пищеварение.

При покупке птицы стоит выбирать не филе, а птицу полностью. Ее можно использовать и для супа, и для жарки. Только помните: нужно срезать лишний жир и готовить без кожи, так как эти части курицы самые жирные и калорийные.

Эксперты рекомендуют не питаться полуфабрикатами. Лучше перейти на питание «день через день». Можно один день включать в рацион дорогой продукт, такой как мясо или птица, а на второй день заменять животный источник белка растительным. Это могут быть бобы или чечевица (значительно дешевле и не менее полезно). Кроме того, грибы и листовая зелень тоже содержат много белка.

Сладости без трансжиров

Сложно найти человека, полностью равнодушного к сладкому. Кто-то в нем души не чает, кто-то ест больше, кто-то меньше, но абсолютно безразличных людей практически не бывает. Тем более осенью, когда настроения нет и хочется чем-то его поднять. Но нужно выбирать продукты, которые не содержат губительных трансжиров. Эти отвержденные жиры ученые признали самым вредным компонентом питания. Это самое дешевое сырье для производства сладостей и выпечки.

Чтобы правильно питаться, нужно, помимо подозрительно низкой цены, обращать внимание на маркировку. Если на упаковке написано «отвержденные жиры», «частично гидрогенизированные масла», то эти продукты содержат трансжиры и покупать их не стоит. Замените свои хоть и любимые продукты другими марками, не содержащими трансжиры, но они и могут оказаться дороже.

Сегодня врачи призывают к мировому запрету использования трансжиров в продуктах питания. «Многие страны ограничили их применение законодательно. Россия идет по пути снижения их содержания, но меры пока недостаточны», - говорит профессор Олег Медведев.

На орехах не стоит экономить

Орехи – очень полезный, высококалорийный продукт. Он не просто питает, но и имеет много белка и полезных ненасыщенных жиров (тех же, что и в рыбе). Например, в грецких орехах есть 30% полезных ненасыщенных жиров, 30% белка, 30% клетчатки. Кроме того, в них много витаминов: в 100 г содержится 12% от дневной нормы калия и 40% магния. При включении орехов в рацион можно будет не покупать витамины и не пить БАДы. Орехи можно использовать в качестве перекуса. В 100 г орехов содержится примерно 700 ккал. Хоть орехи и не являются дешевым продуктом, но экономить на них не нужно.

Профессор Олег Медведев прокомментировал: «Стоит пересмотреть свой подход к рациону только с позиции цены. Если у вас ограниченный бюджет, вы все-таки можете включить в него дорогие продукты: можно покупать их по специальным акциям, в меньших количествах или заменять ими сладости, но потраченные деньги пойдут на пользу вашему здоровью, обогатят витаминами, и вы сэкономите на лекарствах».

Напомним, что миндаль богат кальцием, который укрепляет кости, кешью содержит практически столько же железа, сколько говядина. Фисташки содержат лютеин, каротиноидым и зеаксантин, который предотвращает возрастные изменения зрения и защищают печень от токсинов. Экзотический орех макадамия полезен при авитаминозе, болезнях суставов, артритах, ангинах и мигренях. Помните: разумное добавление в рацион различных видов орехов приносит ощутимую пользу организму.

Выбирайте правильные продукты и будьте здоровы. А мы вам в этом постараемся помочь.

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Места: Россия
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