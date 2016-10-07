5 эффективных способов вернуть взгляду молодость

Все знают, что с возрастом наше лицо меняется: появляются морщины, складки и борозды, нарушается структурность и плавность контуров. Самые ранние «признаки возраста» появляются вокруг глаз – сеточка морщин на веках, слезные борозды, мешки на скулах.

Зачастую люди жалуются на постоянно уставший, невыспавшийся вид, темные круги и мешки под глазами. Сложность заключается в том, что старение проявляется не каким-то одним признаком, а целым спектром. Поэтому для устранения проблем нужен комплексный подход. Об эстетических методиках, которые помогут избавиться от признаков старения вокруг глаз и выглядеть моложе мы спросили кандидата медицинских наук, пластического эстетического хирурга, эксперта в области комплексного омоложения лица Льва Витальевича Соцкого.

Контурная пластика дермальными филлерами

Одним из самых популярных малоинвазивных способов является контурная пластика дермальными филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Процедура заключается в инъекционном введении препаратов, дермальных филлеров, действие которых основано на их способности «заполнять» неровности рельефа кожи и восстанавливать объем мягких тканей. Эксперт отмечает, что они увлажняют кожу, активизируют синтез структурных белков кожи, в частности коллагена. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты биодеградируемые, то есть со временем они рассасываются в тканях без остатка. В подглазничной области они сохраняют свое действие до 1 года и даже дольше, после чего процедуру можно повторить.

Коррекцию возрастных изменений филлерами на основе гиалуроновой кислоты рекомендуют обладателмя тонкой и сухой кожи. Осторожность в их применении требуется у людей с отеками. Гиалуроновая кислота может способствовать их усилению, поэтому лучше обратиться к другим процедурам, например к липофиллингу или тредлифтингу.

Липофиллинг

Методика липофиллинга основана на использовании собственной жировой ткани человека. Как все происходит? С помощью липосакции жир забирается из мест, где имеются его избытки (бедра, живот), подвергается специальной обработке и вводится в некоторые области лица.

У липофиллинга есть несколько уникальных достоинств, которые отмечает врач. Во-первых, используется собственная жировая ткань человека, что исключает развитие аллергических реакций или отторжения. Во-вторых, жировая ткань содержит большое количество стволовых клеток, которые сами по себе обладают огромным омолаживающим потенциалом. В-третьих, эффект липофиллинга более долгосрочный, чем у филлеров. И хотя некоторое «рассасывание» введенного жира в первые несколько месяцев после инъекции все же происходит, в дальнейшем результат довольно стойкий и стабильный.

Однако к процедуре липофиллинга нередко относятся настороженно. Главным образом, наверное, из-за того, что практически невозможно определить, какой объем жира приживется в области пересадки. И здесь очень важен опыт конкретного пластического хирурга, проводящего процедуру, правильность выполнения и точное следование всем нюансам.

Тредлифтинг

Тредлифтинг, или нитевая подтяжка, также применяется для решения проблем старения подглазничной области. Мы говорим о нитях, которые позволяют скорректировать опущение тканей под действием силы тяжести или, по крайней мере, выполнить

профилактику птоза, опущения тканей лица. На самом деле, опущение влечет неприятные последствия. Это и углубление носогубной складки, и появление видимой границы между нижним веком и щекой, и впалые щеки. Поэтому коррекция птоза с помощью нитевой подтяжки является эффективным средством против перечисленных проблем, говорит эксперт.

Кстати, тредлифтинг не требует госпитализации, он проводится под местной анестезией и занимает 30-40 минут. Не исключено появление синяков и отеков, которые проходят в течение 5-6 дней. При тредлифтинге сейчас применяются рассасывающиеся нити, то есть через 1,5-2 года от них ничего не останется и процедуру можно будет повторить.

Блефаропластика

Пластика век, или блефаропластика, – это одна из самых популярных и востребованных пластических операций. Может проводиться пластика верхних или нижних век, или же одновременно и тех, и других. Операция позволяет эффективно избавиться от морщин и складок кожи на веках, а также от жировых грыж в той же области.

Конечно, блефаропластика более травматична, чем инъекции дермальных филлеров или липофиллинг. Но несмотря на значительные хирургические вмешательства и имеющийся реабилитационный период, операция позволяет решить более выраженные проблемы (большие грыжи век или провисание кожи), и после восстановления человек обычно выглядит на 5-7 лет моложе.

Чик-лифтинг

Чик-лифтинг, или подтяжка средней трети лица, – это пластическая операция, которая позволяет бороться с опущением тканей лица. По эффективности эта операция значительно превосходит все другие методики, говорит эксперт. Эта операция дает видимые результаты – разглаживаются носогубные складки, уходят западения под глазами, скулы становятся налитыми и высокими. Реабилитация после чик-лифтига занимает 1,5-2 недели, хотя небольшие отеки могут сохраняться до 1 месяца.

Каждая из этих эстетических методик позволяет избавиться от мешков под глазами, постоянно уставшего, невыспавшегося вида и дает возможность выглядеть моложе и свежее. Чтобы получить видимый и радующий глаз результат, нужно учесть все преимущества и недостатки каждого способа, и сделать это может только грамотный специалист. Помните: красоту и гармонию нельзя измерить в сантиметрах или миллилитрах, а молодость нельзя сохранить или вернуть при помощи одного универсального средства. Поэтому, если речь идет об инъекционных процедурах или пластике, нужен опытный пластический хирург.

А вообще, конечно, радуйтесь жизни, ловите позитивные эмоции и будьте счастливы. Возможно, в таком случае и пластика вам не понадобится.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Здоровье»