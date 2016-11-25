Эдуард Гаврилов: из-за сокращения ФАПов профилактика ВИЧ может остаться на бумаге

Согласно опубликованному недавно Минздравом проекту приказа, фельдшеры и врачи-терапевты при проведении диспансеризации обязаны будут информировать пациентов о возможности освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.

Директор фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов считает, что из-за сокращения количества ФАПов приказ Минздрава может остаться только на бумаге. В 16,5% населенных пунктов России нет никаких медподразделений, лишь две трети (65,9%) населенных пунктов охвачены медицинской инфраструктурой. При этом смертность среди сельского населения на 14% выше, чем в городе. Кроме того, у более чем половины ФАПов отсутствуют лицензии, и по закону они не имеют права оказывать медицинскую помощь, однако оказывают ее, и их деятельность не приостанавливается, указывает эксперт.

«Развивать профилактику ВИЧ, конечно, важно и необходимо, но сначала следовало бы понять, кто будет этим заниматься. Нужно развивать сельскую медицину, иначе приказ Минздрава останется на бумаге», – считает Эдуард Гаврилов.

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