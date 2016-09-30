Доктор остеопатии Владимир Артемов об инновационных методах

Урологические проблемы, в частности заболевания предстательной железы, относятся к тем самым недугам, о которых вслух говорить не принято и почему-то даже зазорно. Кроме того, страх лечения. Так как воспаление предстательной железы протекает, как правило, весьма болезненно, не каждый мужчина, даже самый отважный, решится сразу же после первых симптомов посетить врача.

Сегодня есть альтернативные инновационные методы диагностики и лечения предстательной железы мягкими и безмедикаментозными остеопатическими сеансами, о которых и рассказывает президент Международной сети остеопатических клиник, член Российской академии медико-технических наук, доктор остеопатии Европы (D.O.E.) и медицинских наук Владимир Геннадьевич Артемов.

- Владимир Геннадьевич, скажите, в чем главное отличие остеопатического лечения урологических заболеваний от традиционных методов?

- Хочется начать с истоков проблемы. Примерно в возрасте 40-45 лет у большинства мужчин появляются первые признаки простатита. И, увы, к этому моменту он может уже быть в хронической стадии. Не факт, что раньше его успели диагностировать и лечить, опять же ввиду редкого обращения мужчин к специалистам. Так вот, в запущенном состоянии высока вероятность аденомы, то есть опухоли, простаты. Вся симптоматика и состояние приводит к тому, что мужчина ощущает очень сильный дискомфорт, становится эмоционально нестабилен, порождается чувство незащищенности. Это не говоря уже о физических болях, сопровождающих болезнь: нарушается сексуальная активность, становится неприятным мочеиспускание, боль охватывает всю паховую область и не дает покоя.

И в этот момент перед мужчинами стоит выбор: пойти по классической схеме, где, как минимум, будут назначены цепочки антибиотиков, влияние которых на организм известно всем, либо попробовать нечто альтернативное.

В эту минуту важно узнать, что существуют методы, которые не предлагают никаких таблеток, операций и прочих во многом пагубных средств, а предлагают остеопатическую коррекцию, выполненную особым безболезненным способом. Стоит ли говорить, что это международная, я бы даже сказал, мировая практика, которую оценили и признали доктора медицины?!

- Еще ведь существует урологический массаж? Или это одно и то же, что остеопатическая коррекция?

- С объяснения, что есть что, мы начинаем, когда к нам приходит пациент на консультацию. Так как многие продолжают путать эти два разных вида лечения. Урологический массаж — процедура очень болезненная. И существует огромный риск распространения инфекции по всему организму. Согласитесь, перспектива не из приятных. Остеопатическая урологическая коррекция — процедура в противовес предыдущему методу абсолютно безболезненная. Как и все техники остеопатии. Нет никаких дискомфортных ощущений. Почему? Объясняю.

Манипуляция проводится очень легкими касаниями, так как цель — не разогнать кровообращение как можно скорее и напористее, а, видя проблемные зоны, убрать напряжение мышц. И, к сожалению, даже самые высококлассные урологи не до конца согласны с тем, что для снятия напряжения и разгрузки мышцы не требуется сильное давление, достаточно лишь правильно определить нужные области и легко на них нажать.

Еще один важнейший момент, различающий простой урологический массаж от остеопатического воздействия, в том, что при втором из них на органы не оказывается силового воздействия и им не требуется дополнительного времени, чтобы восстановиться после процедуры, перед тем как начать нормально функционировать.

Ну и, конечно, последнее, на чем хочется сделать акцент — это отсутствие необходимости пить антибиотики параллельно с сеансами остеопатического лечения. Он самодостаточен. Его эффект происходит за счет остеопатических техник, когда организм самовосстанавливается, не требуя каких-либо вспомогательных методов.

- Спасибо. Кажется стало яснее.

- И вам спасибо. Приятно делиться важной информацией, которая приводит к миллионам спасенных жизней. Напоследок хочется сказать, что нет ни капли постыдного в каком-либо заболевании. Болит ли у вас палец руки, ноги, спина или простата — обратитесь к врачу. Не давайте болезням захватывать ваш организм и прогрессировать в нем. И не бойтесь: всегда можно найти альтернативное лечение, если вам не нравится по каким-либо причинам классическое.

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