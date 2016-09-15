Алексей Кияев: «Россия относится к территориям природного йодного дефицита»
Алексей Кияев

Алексей Кияев

«Если вы заметили у ребенка признаки заболевания щитовидной железы, обратитесь к детскому эндокринологу»

Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) у детей мы обсуждаем с Алексеем Васильевичем Кияевым, врачом высшей категории, доктором медицинских наук, сертифицированным специалистом в области детской эндокринологии и ультразвуковой диагностики, врачом-эндокринологом медицинского центра, начальником отдела эндокринологии Областной детской клинической больницы № 1 г. Екатеринбурга.

- Алексей Васильевич, как родители могут определить у ребенка заболевание щитовидной железы?

- В первую очередь нужно понимать, какое физиологическое действие оказывают гормоны щитовидной железы на организм. Они обладают тонизирующим, обновляющим действием практически на все органы и ткани ребенка – центральная нервная и сердечно-сосудистая системы, ЖКТ, репродуктивная система, подкожно-жировая клетчатка и др. При хроническом снижении уровня гормонов щитовидной железы (гипотиреоз) появляется ряд признаков со стороны перечисленных систем: ухудшение памяти, трудности в обучении, заторможенность, отставание в физическом и половом развитии, замедление частоты пульса, отечность, запоры и т. д. А при повышении их уровня (тиреотоксикоз) развивается противоположная симптоматика: раздражительность, гипервозбудимость, дрожание кистей (тремор), учащение и нарушение сердечного ритма, потеря веса и др. Кроме этого, при большом увеличении ЩЖ (зоб) либо при развитии объемных образований в ней, даже при визуальном осмотре шеи, можно обнаружить видимую деформацию и косметический дефект в проекции ЩЖ.

- Какие признаки должны насторожить?

- Необходимо обратить внимание, что в случае стойкого нарушения функции ЩЖ (гипотиреоз или тиреотоксикоз) эти состояния обязательно проявляются всем комплексом перечисленных признаков.

- Каковы должны быть действия родителей?

- К счастью, серьезная патология ЩЖ, такая как приобретенные гипотиреоз и тиреотоксикоз, а также рак ЩЖ, у детей встречается достаточно редко. А внедренные государством профилактические осмотры в установленные сроки (7 и 14 лет) позволяют своевременно выявить эти заболевания. Кроме этого, в РФ проводится тотальный неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз, обусловленный аномалиями развития ЩЖ, возникающими во внутриутробном периоде. В этой связи подавляющее количество серьезных заболеваний ЩЖ у детей выявляется вне обращения родителей за медицинской помощью. Если же родители заметили у своего ребенка признаки, перечисленные в ответе на первый вопрос, нужно обратиться на консультацию к детскому эндокринологу.

- Каковы основные виды нарушений щитовидной железы у детей?

- Российская Федерация, как и многие регионы мира, относится к территориям природного йодного дефицита, наиболее известным индикаторным проявлением которого у детей является диффузное увеличение ЩЖ или зоб. Частота йододефицитного зоба в РФ варьирует от 5 до 30% среди детей. По сути, зоб является компенсаторной реакцией в ответ на дефицит потребления йода – из йода образуются гормоны ЩЖ и при его недостаточном поступлении с пищей происходит увеличение ЩЖ для того, чтобы обеспечить нормальный синтез гормонов. Вместе с тем, проявления йодного дефицита у детей достаточно серьезны: снижение индекса интеллекта, трудности в школьном обучении, повышение общей заболеваемости, отставание в физическом и половом развитии.

В первое десятилетие 21 века проведены крупные эпидемиологические исследования у детей, которые подтвердили наличие дефицита потребления йода во всех территориях РФ.

- Как лечить?

- Ввиду отсутствия в РФ закона о всеобщем йодировании соли советую проведение индивидуальной йодной профилактики препаратами калия йодида в возрастных дозах всем детям, как минимум до окончания средней школы! Акцентирую внимание родителей, что препараты йода можно принимать самостоятельно, без предварительного обследования и назначения врача, поскольку в них содержатся безопасные физиологические дозы йода.

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