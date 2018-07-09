Технологии на страже брака

Блокчейн, криптовалюты, смарт-контракты — все эти слова уже прочно вошли в обиход и с каждым днем получают всё большее распространение в повседневной жизни. Блокчейн-технология способна перевернуть многие привычные нам сферы жизни и сделать ненужными такие профессии, как нотариус, судья, юрист и многие другие. Нашёл своё применение блокчейн и в семейной сфере. Всё чаще эксперты говорят о переводе брачных контрактов на эту технологию. «Семья 3.0» решила разобраться, какие плюсы и минусы несет в себе цифровое заверение клятв в верности.

Брачный договор: тогда и сейчас

Люди задумались о защите своих имущественных прав при вступлении в брак довольно давно – с появлением права как такового в человеческой культуре. Ещё во времена Древней Греции, будущие муж и жена составляли особый договор, в котором прописывали, как будет наследовано совместно нажитое имущество. С появлением христианства все браки фиксировала Церковь, и, согласно христианской морали, все имущество считалось общим, поскольку двое становились, как говорилось в Писании, одной плотью, а разводы дозволялись крайне редко.



Однако на практике женщины оказывались менее защищены, чем мужчины. Например, в Англии почти до конца XIX века собственность супругов принадлежала

исключительно мужчине — включая то, чем владела его жена до свадьбы. Лишь к концу века женщины в Великобритании получили право распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению. В России также всем имуществом владел муж, но он был обязан обеспечивать и содержать свою семью.

Предпосылки для формирования института брачного договора были в России до Революции, но с приходом к власти большевиков было решено: всё имущество — общее, и вообще, советские люди — выше капиталистических меркантильных предрассудков. Все имущественные отношения между супругами регулировал общий закон. И лишь в 1995 году в законодательстве теперь уже Российской Федерации появился пункт о том, что муж и жена могут решать вопросы владения имуществом на договорной основе — так, как сами того пожелают.

Правда, брачный договор стал популярным в основном среди обеспеченных слоев общества. В сознании рядовых граждан он по-прежнему считается чем-то, что противоречит институту брака как таковому.

Артем Юдкин, член правления СЭЦ «Модернизация»

Составление брачного договора (контракта) распространяется всё больше, но не становится повсеместным. Так, по данным Федеральной нотариальной палаты (брачный договор подлежит обязательной нотариальной регистрации, чтобы быть действительным) в 2017 году россияне оформили 87,5 тысячи брачных договоров (в 2015 г. — около 47 тысяч, в 2016 г. — 72 тысячи). По данным Росстата, в 2017 г. был заключен 1 млн браков, но и это соотношение (1 млн к 87 тыс. — почти 9%) будет лукавым, так как брачные договоры могут заключаться как до вступления в брак, так и во время брачных отношений. В любом случае, распространенность брачного договора невелика. Сам же брачный договор регулирует имущественные отношения в браке и после него, что позволяет рассматривать его как договор с оцениваемым предметом и перевести его на блокчейн-платформу.

Что такое блокчейн и смарт-контракт?

Если говорить простыми словами, блокчейн — это база данных. Но не простая, а распредёленная. К примеру, у вас есть книга — база данных. Вы делите её на страницы и раздаёте их разным людям — то есть, делаете распределённой. Они, в свою очередь, делают копии со своих страниц и также раздают другим людям. А за раздачу получают вознаграждение — так работает майнинг, то есть создание мощностей для поддержания в рабочем состоянии всей системы.

Основные достоинства блокчейн-технологии — прозрачная, децентрализованная система хранения данных, что делает её идеальной для фиксирования тех или иных действий, причем внести изменения в базу данных и подделать лог практически невозможно. Именно эти свойства и делают блокчейн весьма перспективным инструментом для многих операций.

Смарт-контракт, или «умный контракт» — особый алгоритм, который не просто фиксирует те или иные пункты договора, но и делает их самоисполняемыми — при заданных условиях. Такие контракты реализуются в блокчейн-средах, позволяют прозрачно и надежно обмениваться информацией и активами без посредников — банков, юристов, государственных органов.

Венера Шайдуллина, кандидат юридических наук, член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологии Государственной Думы Российской Федерации

В нём можно указать срок, по истечению которого могут решаться те или иные имущественные вопросы, либо указать событие, например, развод, при котором нажитое состояние супругов будут делиться в установленных в договоре пропорциях. Соглашение будет считаться заключенным после того, как обе стороны примут его условия, например, отправив кодовое сообщение со своих IP-адресов. Впервые брачный договор был заключен в 2016 году между Gaurang Torvekar и Sayalee Kaluskar. Они запустили на платформе Ethereum смарт-контракт, в котором указали существенные условия для их брака.

Блокчейн и любовь

Первый брак, заключенный при помощи технологии блокчейн, был зарегистрирован в 2014 году. На биткоин-конференции во Флориде супруги Дэвид Мондрус и Джос Байо отсканировали и подтвердили QR-код, который был помещён в систему блокчейн. «Жизнь не вечна, и смерть может разделить нас, но блокчейн — это навсегда», — гласила клятва молодоженов.

Россияне Василий Лифановский и Алла Ткаченко воспользовались блокчейн-технологией для того, чтобы объединить свои криптосбережения в единую семейную копилку. Помогла им в этом платформа MyWish, в которой удобно управлять криптовалютами в самых разных ситуациях, в том числе — будучи в браке.

К слову, в прошлом году на форуме Hackathon в Сколково была представлена система Wedding Chain, в которой можно реализовать брачные контракты на блокчейн и управлять семейными активами. Проект пока не запущен в работу, но эксперты прочат подобным проектам большое будущее. Ведь развод — дело болезненное и хлопотное, а смарт-контракты и автоматизация раздела имущества избавляют пару от многочасовых хождений по юристам и нотариусам.

Подводные камни

Алексей Юров, руководитель блокчейн-проектов компании BlockSane, координатор рабочей группы Роспатент по цифровой экономике

Использование блокчейна для брачного договора должно быть возможным и полезным. В нашем российском Гражданском праве брачный договор — это нотариально заверенный документ. Брачный договор вступает в действие и активируется в момент заключения брака или расторжения брака. Что касается электронного документа — это возможно сделать, если оба супруга имеют квалифицированную электронную подпись, есть нотариальное действие — заверение электронного документа, то в можно получить электронный Брачный договор. Но блокчейн здесь ни причём. Хотя можно хэш этого договора записать блокчейн, а сам договор положить в надежное файловое хранилище. Получится надежная копия.

Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой ничтожность такого договора, считает нотариус г. Москвы Екатерина Лексакова.

Подготовить проект договора возможно дистанционно, с использованием любых информационных технологий, в том числе и блокчейн. Однако его заключение требует нотариального удостоверения, то есть заключение его сторонами в присутствии специально уполномоченного государством должностного лица — нотариуса, на которого законом возложено исполнение обязательных действий (обязанностей нотариуса), как то: установление личности каждой из сторон, проверка их дееспособности, выявление действительного волеизъявления сторон, разъяснения их прав, обязанностей и значения совершаемых действий, чтобы их действия не были направлены во вред сторонам и были ясны последствия заключения контракта. Совершить эти обязательные действия дистанционно невозможно.

Есть и еще один нюанс. По мнению Виктора Полякова, директора по маркетингу IT-компании SoftBlocks, имущество в «оффлайне» — недвижимость, яхты, банковские счета — в блокчейн пока вписываются слабо. А вот владение криптовалютой вполне можно прописать. К тому же, особенность блокчейн-систем, например, Ethereum — полная открытость для всех желающих — вряд ли поспособствует тому, чтобы люди выкладывали детали своей финансовой жизни на всеобщее обозрение.

По мнению Алексея Юрова, внедрению технологии мешает консервативность нотариата в России, отсутствие ГОСТ, который позволил бы нотариусам работать с блокчейн-платформами. К тому же, чтобы система заработала в полную силу, к ней следует подключить также ЗАГСы и как минимум Росреестр. Так что реализация брачных договоров при помощи смарт-контрактов и блокчейн в России — пока что далекая перспектива. Пусть и очень многообещающая.