Брачная дипломатия

Королевская свадьба испокон веков была чем-то большим, нежели просто соединение двух любящих сердец. С помощью браков расширялись границы империй, заключались мирные договоры, из-за них начинались кровопролитные войны. Говорят, что по любви жениться монарх не мог — свадьба была лишь сделкой. Проект «Семья 3.0» предлагает вспомнить самые известные королевские династии, а также разобраться, как институт династических браков трансформировался в наши дни.

Что такое династический брак?

Желая укрепить своё влияние и передать власть представителям исключительно своего круга, монархи выдавали детей только за людей своего сословия. Свадьбы между представителями царствующих династий и называются династическими браками.

Именно такие браки были одним из главных политических инструментов со времён зарождения монархий в Европе, да и не только. Постепенно родственные союзы опутали сетью практически весь европейский континент, составляя тем самым разветвлённую династическую систему.

Выдать дочь замуж за сына монарха, царствующего в соседнем королевстве — именно так короли решали политические задачи. Такой союз был необходимостью. Но подобный брак возлагал на две породнившиеся семьи целый ряд серьёзных обязательств. Отныне король непременно должен был оказать любую поддержку своим новым родственникам, вплоть до военной.

Сейчас мы называем такие союзы браком по расчёту. Но в те времена это воспринималась как норма. На это восприятие повлияли два важных фактора, рассказал проекту «Семья 3.0» кандидат исторических наук Алексей Гусев:

Во-первых, браки, как известно, свершаются на небесах. А второй тезис гласит, что власть дарована господом. Вот почему всё, что касается браков между помазанниками Божиими, не подвергалось сомнению и считалось обоснованным. Кстати, такие браки были свойственны не только монаршим особам, но и всем сословиям — и купеческим, и крестьянским. В те времена брак не был концом предварительных любовных, сексуальных и развлекательных моментов — то, что мы сейчас называем конфетно-букетным периодом. Он воспринимался как таинство, которое дается свыше. А то, что люди по-разному этим пользовались в экономических или политических целях — что поделать, мир несовершенен. Сейчас мы относимся к браку не как к чему-то свыше, а как к ситуации, которую, если что, можно всегда поменять. Может, поэтому сейчас так велико количество разводов?

Соединённые узами брака

Кто знает, какой была бы сегодня карта современной Испании, если бы в 1469 году королева Кастилии Изабелла I не вышла бы замуж за короля Арагона Фердинанда II. Благодаря этому союзу Испания объединилась в единое государство, а на тот момент на Пиренейском полуострове таких государств было целых четыре. Точно так же, через свадьбу двух царственных особ, Шотландия и Британия объединились в единое королевство. Правда, история получилась трагической. Маргарита Тюдор, дочь английского короля, вышла замуж за короля Шотландии Якова IV. А её сестра Мария — за французского короля, Людовика XII. У них ещё был брат — будущий король Англии Генрих VII. Потомки этой троицы впоследствии развязали нешуточную борьбу за английский трон, которая продлилась целое столетие.

Мария Стюарт, королева Шотландии, дочь Маргариты и Якова, имела все права на английский престол, такие же, как и её кузина Елизавета Тюдор, дочь Генриха VII. Она проиграла своей двоюродной сестре и была заточена в темницу, а позже — обезглавлена. Но у Елизаветы не было детей. Она завещала трон сыну своей кузины, королю Шотландии Якову VI. Именно с началом его правления Шотландия и Британия объединились в единое государство.

Любовь не по правилам

Конечно, далеко не все принцы и принцессы выбирали себе в суженые представителей других королевских династий. В противовес династическому браку к XVIII-XIX векам сложился особый институт — так называемый морганатический брак. Монаршим особам законодательно дозволялось брать в супруги лиц более низкого происхождения — будь то дворяне или даже простолюдины. Но в таком случае тот, кто не имел королевских регалий до вступления в брак, их не наследовал. Дети, рождённые в таком союзе, также лишались всех регалий, титулов и права на трон.

Тем не менее, морганатические браки имели очень важное значение, рассказала проекту «Семья 3.0» Тамара Воронина, народная артистка России, руководитель театра «Слово».

Именно благодаря морганатическим бракам мы сейчас имеем родство с британским престолом. И породнили нас Пушкины и Романовы. Младшая дочь Александра Пушкина, Наталья, была замужем, и в неё влюбляется наследный принц немецких кровей Николай Вильгельм Нассауский. Он разводится, и берет её в жены, тоже разведённую, да ещё и с тремя детьми, отказавшись ради Натальи от престола. Герцогиней она не стала, конечно, но он выхлопотал для неё графский титул Меренберг — по названию своего родового поместья. Впоследствии внуки и праправнуки Александра Сергеевича породнились и с Романовыми, и Виндзорами: дочь Натальи от брака с принцем Нассауским Софья вышла замуж за князя Михаила Романова, и это тоже был морганатический брак. А их внучка Наталья Гросвенор, герцогиня Вестминстерская, стала крёстной матерью принца Уильяма. Хью Гросвенор, 27-летний пра-пра-пра-правнук Николая I и Пушкина, стал крёстным отцом принца Джорджа, первенца Уильяма и Кэтрин Миддлтон.

В том, чтобы монархи, да и не только, сочетались узами брака лишь с себе подобными, был смысл. Ведь в таком случае семью образуют люди, которых объединяют общие культурные традиции, воспитание. А как же любовь, спросите вы?

Что понимать под любовью? Взаимоуважение, гордость друг за друга, взаимовыручка, сексуальное влечение? Всё зависит от того, что из этого мы ставим во главу угла. Так что любовь в те времена была, разумеется. Просто не такая, как сейчас. Да, браки тогда совершались не по любви — по крайней мере, как мы это понимаем. Но вместе с этим семьи были крепкими, многодетными и счастливыми по большей части. А мы, их потомки — малодетные, слабые. Зато — по «любви»! Почему сейчас так много разводов? Потому, что люди, вступающие в брак, слишком разные. Как только они начинают жить в реальном браке, взаимодействовать друг с другом в быту — страсть уходит и выясняется, что их мало что связывает. На крепость брака очень сильно влияет то, насколько у людей близкие традиции. А известную фразу «стерпится-слюбится» можно расценивать так: стерпится — это значит, будет преодолен быт. А затем уже и слюбится — не любовь-страсть, которая проходит, а любовь-оценка, любовь-уважение, на которой и держались российские семьи до революции.

Династические браки в России

Древняя Русь славилась своими широкими династическими связями по всей Европе, рассказал проекту «Семья 3.0» публицист Егор Холмогоров.

Самым знаменитым династическим браком в нашей истории стал брак князя Владимира с византийской принцессой Анной, сестрой императоров Василия II и Константина. Правда, на престол взошёл не их потомок, а сын сопровождавшегося трагическими обстоятельствами брака Владимира и полоцкой княжны Рогнеды — Ярослав (Владимир, впрочем, Рогнеду не насиловал, как представляют дело невнимательные к источникам историки, журналисты и кинематографисты). Дети Ярослава Мудрого были желанными женихами и невестами по всей Европе. Сын Изяслав женился на дочери польского короля Казимира. Сын Святослав — на Оде, дочери австрийского графа Леопольда. Сын Всеволод — на дочери византийского императора Константина Мономаха, а их сын — Владимир Мономах - был женат на Гите Гаральдовне, дочери свергнутого Вильгельмом Завоевателем короля Англии. Дочь Анастасия — женой венгерского короля Андраша. Дочь Елизавета — за норвежского короля Харальда Сурового, который воспел её в стихах, переложенных потом А.К. Толстым в «Песнь о Гаральде и Ярославне». Наконец, дочь Анна вышла замуж за короля Франции Генриха I — все французские короли — Капетинги, Валуа, Бурбоны, Орлеанцы, — были её потомками, а стало быть потомками Владимира, Рогнеды и Ярослава. Их немало живо и по сей день.

Разрыв церковных связей между православной и римско-католической церквями привёл и к угасанию династических браков русских властителей. Это избавило Русь от многих бед, считает Егор Холмогоров. Брак в феодальной Европе стал основным способом наследования земель, малейшее пресечение прямой мужской линии приводило к тому, что то или иное королевство, герцогство и княжество доставалось в чужие руки по женской линии.

Скажем, династия Габсбургов практически без войн, при помощи расчётливых браков, смогла создать огромную империю, Включавшую на пике могущества Австрию, Чехию, Венгрию, Хорватию, часть Италии и покровительство над всей Германией. Тогда были сложены стихи: «Войны пусть ведут другие, ты же, счастливая Австрия, заключай браки». Русские государи были, благодаря своей религии, избавлены от растаскивания наших земель в этой лотерее. Лишь Василий I был женат на Софье, дочери литовского великого князя Витовта, которая была православной. Кстати, двоюродный брат Витовта, литовский князь Ягайло, женился на последней в роду польских королей — Ядвиге, основав династию Ягеллонов, побывавшую на польском, венгерском и чешском тронах. Польше может то было и выгодно, а вот Литву погубило — она была поглощена Польшей, обращена в католичество, а Россия начала отбивать у Литвы русские земли, опираясь на то, что католики не могут и не должны властвовать над православными.

На другой Софии, византийской принцессе из рода Палеологов («Ветхословец» писали в старых летописях), женился Иван III, однако невеста, обращенная в Италии в униатство при пересечении границ России, немедленно вернулась в православие. Русские государи женились на представительницах русских же боярских и княжеских домов, так что угрозы перехода престола кому попало не было.

С «европеизацией» России при Петре I настали новые времена, браки между русскими императорами и европейскими монархами стали постоянными. Но государственной целостности России это по большей части никак не вредило.

Всё могут короли

Самым известным морганатическим браком XX столетия стала свадьба американской актрисы Грейс Келли и князя Монакского Ренье Гримальди. Он принадлежал к одной из старейших правящих в Европе по сей день династий. Их женитьбу окрестили «свадьбой века». Трое детей, родившихся у счастливой пары, тем не менее, получили права на престол.

Недавняя свадьба принца Гарри, младшего из сыновей принцессы Уэльской Дианы, нарушила практически все каноны монархических браков. Его избранница, американская актриса Меган Маркл — мулатка, разведённая, простолюдинка по происхождению, к тому же католичка. Но, похоже, свободные либеральные времена не могли не повлиять на строгие Виндзорские правила.

В наши дни строгие правила монархических браков окончательно ушли в прошлое — как и сами монархии. Но династические традиции важны не только для королей и королев.

Посмотрите на фотографии, где юная принцесса Шарлотта, дочь Уильяма и Кэтрин, носит ботиночки, когда-то принадлежавшие ее дяде Гарри. Разве у монаршей семьи нет денег на новые? Конечно, есть! Но так принято. Царские дети всегда донашивали одежду за своими старшими братьями и сестрами, они многое умели делать, как, например, семья нашего последнего императора. Наши царские дети вязали чулки, ухаживали за больными... У них был строгий режим, жизненный порядок — поскольку он формировал людей дела, которые работали на страну. Что такое династический брак? Это прежде всего порода. К престолу готовили, выкармливали, воспитывали — с самых пелёнок. Иначе управлять государством нельзя. Революция разрушила эту породу. Просто сравните эти традиции с нынешним, почти что блатным уровнем.

В России всегда были династии — и не только монаршие — которые из рода в род передавали умение управлять, жить, любить. Именно благодаря этому русская нация по-прежнему сильна своим духом, своей генетической памятью, считает Тамара Воронина. Вот почему так важно помнить о династических союзах — чтобы сохранять воспитание и традиции. Ведь пример царской семьи всегда был примером для всей страны и для каждой русской семьи.

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