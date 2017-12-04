Введение во храм Пресвятой Богородицы

Иерусалимский храм на рубеже эпох был единственным местом на земле, построенным по повелению самого Бога, здесь хранились главные святыни еврейского народа, здесь ежедневно совершалась молитва, сюда стекались евреи со всей Палестины и других стран, чтобы отметить свои главные праздники.

В один из дней двери Иерусалимского храма распахнулись, чтобы принять Марию, дочь незнатных Иоакима и Анны, на торжественную встречу Девочки вышел сам первосвященник вместе с духовенством. Подобные встречи не редкость для священной истории, вспомним, как торжественно встречал Мелхиседек, царь Салима Авраама. Авраам был малоизвестен, он только переселился в Палестину из халдейского города Ура, однако царь Салима (Иерусалима) вышел, чтобы хлебом и вином встретить того, кого Бог назвал отцом верующих.

Точно также дочь малоизвестных Иоакима и Анны вышел встречать представитель высшей духовной власти, ибо Ей предстояло стать матерью Мессии. Первосвященник, очевидно, действовал по духовному наитию, нежели имея точное знание того, кто находится перед ним. Тайна Богородицы до времени была сокрыта от людей, а в храм девочку привели родители. Она была очень долгожданным ребенком, которого родители вымолили у Бога. И мать девочки, святая Анна дала Богу обет: «Если я рожу дитя мужского или женского пола, отдам его в дар Господу моему, и оно будет служить Ему всю свою жизнь».

И когда пришло время, родители отвели дочь в храм, трехлетний ребенок самостоятельно взошел по 15 ступеням храма, Ей надлежало быть там, чтобы готовить себя к высокой миссии. Примечательно, что когда Мария и Иосиф во время паломничества в Иерусалим потеряв отрока Иисуса, и обрели Его в храме среди учителей и толкователей Писания, то Матери Иисуса было понятно стремление Сына, быть в том месте, которое «принадлежит Отцу» Его, т.е. Богу (см. Лк. 2, 41-52), в этом храме Она провела много лет.

С чем было связано такое удаление Марии от общества? Святой Иоанн Дамаскин говорит, чтобы оградить от неблагонравных мужей и жен. В храме Мария находилась не одна, вместе с другими девочками Она изучала священные тексты, совершала молитвы и обучалась рукоделию. В храме Дева Мария пребывала до 12 лет, в это время Ее немолодые родители скончались, и Она была препоручена Иосифу Обручнику, который стал Ее опекуном и хранителем.

Церковь называет Введение во храм Девы Марии предвестием благоволения Божия и предвозвещением о спасении людей, Марии надлежало стать Матерью Слова, но прежде чем свершилось это событие, необходимо было долгое обучение и испытание.

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