Возрождение Храма, как стремление к миру

Со светлой радостью и благодарностью богу собрались насельницы монастыря, православные граждане и прихожане местной общины, чтобы провести водосвятный молебен и божественную литургию.

Я не была в храме ровно четыре месяца, именно четыре месяца назад прошло последнее богослужение в стенах храма.

За это время в храме произошли перемены к лучшему. Стараниями матушки Михаилы (в миру Шевченко) храм начинает восстанавливаться.

В Иверском храме удалось перекрыть крышу, полностью разрушенную обстрелами, пока только досками. Следует напомнить, что предыдущая литургия 3-го мая проходила под ржавыми балками крыши, сквозь которые зияло майское небо.

Сейчас на маковке храма сияет новый крест, прежний крест, израненный осколками, снят.

Прилегающая к храму территория убрана, трогательно выглядят осенние цветущие розы на фоне забора, продырявленного осколками.

В Иверском храме частично вставили окна, остальную часть оконных проемов заделали пленкой.

Убрали порушенные строительные конструкции, иной мусор. На дверях храма отверстия от осколков старательно заделаны уплотнителем. Храм выглядит обихоженным, чистым, на сохранившемся местами дощатом полу нет ни единой соринки.

Резьба на деревянной конструкции иконостаса отливает янтарным блеском, но икон в нем нет, они разграблены преступниками.

Появилось скромное убранство в храме.

В иконостасе по-прежнему нет царских врат. На стене в левой части храма весит святыня монастыря - икона Иверской Божьей матери, которой не было при предыдущем богослужении 3-го мая.

Святыня в отверстиях от осколков, но, тем не менее, к иконе выстроилась очередь из молящихся в храме людей, которые просили богородицу о помощи и защите.

Храм был наполнен людьми, несмотря на разрушения в храме и близость к линии фронта. Муниципалитет Донецка пошел навстречу верующим и организовал автобусы, которые бесплатно подвозили людей к монастырю.

Начало литургии ознаменовали долетевшие издали звуки нескольких громких взрывов, к счастью они были одиночными.

На вопрос архиепископа Макеевского Варнавы, который возглавил праздничную литургию, как часто матушка Михаила бывает в храме, матушка игуменья ответила, что практически каждый день бывает в храме и на территории монастыря. При этом матушка несет послушание в других храмах.

Матушка Михаила выразила благодарность митрополиту Донецкому и Мариупольскому Иллариону за его благословение отслужить литургию в день первопрестольного праздника Иверского монастыря, Высокопреосвященнейшего Варнаву матушка поблагодарила за великую радость молитвенного общения.

В светлую среду праздника Иконы Иверской Божьей Матери в разрушенном и разграбленном Иверском храме, что находится в прифронтовом Донецке, звучали слова молитвы о мире, о смирении и о любви к ближнему.

Люди покидали храм с умиротворением и с надеждой, что Иверский монастырь и храм Иверской Божьей Матери возродятся, и на Донбасс вернется мир.

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