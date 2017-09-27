Воздвижение Креста – праздник христианского суперэтноса
Воздвижение Креста – праздник христианского суперэтноса

Формирование европейской цивилизации и христианского суперэтноса происходило под знаком Креста

Этот праздник связан с именем римского императора Флавия Валерия Аврелия Константина. Под знаком Креста, явившегося на небе в момент решительной битвы в 312 году с узурпатором Максенцием, Константин одержал решительную победу.

Перемены, произошедшие в этот знаменательный день коснулись не только императора, из язычества обратившегося в христианство. Они затронули всю империю,  в 313 году Константин издал Миланский эдикт, который в юридических правах уравнял христианство с другими религиями империи. Церковь оказалась под персональным покровительством императора, а сама империя вскоре стала жить под защитой Креста.

Главный символ христианства, которым Христос разрушил силу и власть дьявола, стал символом целой империи и тех государств, которые позже приняли веру и крещение от Византии.

Крест станет атрибутом не только культовых действий и сооружений, изображения крестов будут на военных штандартах императорского Рима. В бой римские воины будут идти под знаком креста и под ним одерживать победы.

Под сенью Креста начнет формироваться христианский суперэтнос. Само орудие спасения человеческого рода, Крест на котором был распят Спаситель, будет обнаружено в Иерусалиме при чудесных обстоятельствах археологической экспедицией, которую возглавит Елена, мать императора Константина.

На месте находки главной христианской реликвии будет воздвигнута базилика Мартириум, к которой потекут тысячи верующих со всех концов христианской Европы.

С Крестом свяжут десятки легенд, о его силе, причем силе, понимаемой довольно узко и прагматично, по всей земле будут распространяться сказания. Поэтому могущественный противник Византии, персидский правитель Хосров II Парвиз, овладев Иерусалимом, в первую очередь захватит Святой и Животворящий Крест и увезет его в персидский Ктесифон.

Шах, исповедующий синкретизм, рассчитывал, что главная христианская реликвия, благодаря которой Византия доминировала в Европе и Ближнем Востоке, даст свою силу и ему. Крест пробудет в иранском плену 14 лет и будет возвращен в Иерусалим императором Ираклием. Крест должен находиться в руках христиан, но не огнепоклонников, коими в VII веке еще были персы.  

Впоследствии, когда ближневосточный регион подпадет под власть мусульман, военные кампании по освобождению Святой Земли от их власти, получат название крестовых походов.

Становление и расширение границ Руси, преемницы Византии, будут происходить также под знаком креста. Русские воины всегда отмечали, что победы совершались не без помощи Божией. Об этом свидетельствуют многочисленные средневековые русские летописи и более современные свидетельства, например, об Отечественной войне 1812 года. Храм Христа Спасителя – является главным памятником тем воинам, которые жизни свои положили на спасение Отечества.

Наша страна прошла через 70-летний период, в который была предпринята попытка уничтожения христианства и Церкви: с куполов храмов кресты сбрасывались, за ношение нательного креста можно было попасть в лагеря, а в позднее время это могла стать препятствием в карьере, но все попытки ликвидации христианства в России оказались безуспешными.

Чего нельзя сказать о Европе, не знавшей в XX веке преследований по религиозному признаку, но в XXI веке ставшей жертвой собственных либерализма и толерантности. Христианская символика не просто вытесняется и замечается чем-то секулярным, в ряде европейских государств она попала под законодательный запрет.

Изгнание священного из жизни, как мы видим на трагическом примере Европы, ведет к потере идентичности и в итоге к разложению и смерти. Наступит ли христианский ренессанс в Европе, большой вопрос. Однако, как мы знаем из Апокалипсиса, в последний день человечества, на небе вновь будет явлено знамение Креста, для отрицающих Бога, он станет знаком суда, а для верных – спасения и избавления.

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Организации: РПЦ
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